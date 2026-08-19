Ολυμπιακός: Εξελίξεις με Ταρέμι - Αποχωρεί άμεσα ο Ιρανός

Ο Ιρανός επιθετικός έφτασε το προηγούμενο καλοκαίρι στον Ολυμπιακό, ωστόσο όπως όλα δείχνουν, η θητεία του αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Ο διεθνής άσος θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα που μπορεί να του εγγυηθεί μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής και οι εξελίξεις στην υπόθεσή του αναμένεται να είναι άμεσες.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Μεντί Ταρέμι έμεινε εκτός πλάνων του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στα ματς με τη Ναϊμέγκεν και πλέον στον Πειραιά είναι διατεθειμένοι να ανοίξουν την… πόρτα της εξόδου στον έμπειρο άσο, ο οποίος έχει ήδη στα χέρια του πολλές προτάσεις από ομάδες, κυρίως της Ανατολής.

Μάλιστα, όπως τονίζουν οι πληροφορίες, σύλλογος του Ντουμπάι έχει καταθέσει την πιο ελκυστική προσφορά στην πλευρά του παίκτη και δεν αποκλείεται οι εξελίξεις να είναι άμεσες, με τον Μεντί Ταρέμι να αποχωρεί άμεσα από την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, τον ίδιο… δρόμο, αυτόν της αποχώρησης από το Ρέντη αναμένεται να ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα και οι Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον, οι οποίοι βρίσκονται στο ίδιο… καθεστώς με τον Ιρανό φορ, τη στιγμή που κοντά στην έλευσή του στην Ελλάδα εμφανίζεται ο Αρμάντο Γκονζάλες από την Τσίβας.