Σπανούλης: «Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει ένας στόχος»

Αν κάτι ξέρει καλά ο Βασίλης Σπανούλης είναι να διαχειρίζεται το άγχος. Και ο προπονητής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος θέλοντας να… μειώσει το άγχος και την πίεση που μπορεί να έχουν οι παίκτες του φρόντισε μέσω των δηλώσεων του να δώσει μια άλλη οπτική της πολύ δύσκολης αποστολής που έχει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

«Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει ένας στόχος που έχουμε βάλει, να περάσουμε στο Παγκόσμιο. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή όλοι ξέρουμε τη διαδικασία, θα υπάρχουν και καλέες και κακές στιγμές. Δεν μας άρεσε η εικόνα μας στο προηγούμενο παράθυρο, μην γελιόμαστε. Βέβαια το κάναμε πολύ μεγαλύτερο από δύο κακές εμφανίσεις. Το καταλαβαίνουμε, κανείς δεν θέλει να χάνει. Έγινε και πρέπει να οργανωθούμε και να παρουσιαστούμε καλύτεροι.

Όλα είναι καλά, τα παιδιά καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Έχουμε μια εβδομάδα και κάτι παραπάνω να προετοιμαστούμε. Έχουμε στοχεύσει στο παιχνίδι με την Ουκρανία, προετοιμαζόμαστε γι αυτό το παιχνίδι και είμαι σίγουρος ότι θα δείξουμε το καλό μας πρόσωπο.

Έχω καταλάβει ότι σε κάθε παράθυρο οι ομάδες είναι διαφορετικές. Έχουμε 2 εβδομάδες να προετοιμαστούμε, έχουμε και 2 φιλικά που μας βοηθάνε πολύ. Έχουμε και την ποιότητα και τον εγωισμό να βγάλουμε μια καλύτερη εικόνα.

Αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας υπάρχει μόνο η Ουκρανία. Υπάρχει μόνο το πώς εμείς θα παρουσιαστούμε στην καλύτερη κατάσταση σωματικά και πνευματικά. Τα παιδιά δουλεύουν. Όλοι πήγαν διακοπές, όλοι ξεκουράστηκαν. Μετά από διακοπές θες μια εβδομάδα, 10 μέρες να βρεις τα πατήματά σου, οπότε έχουμε επικεντρώσει σε κάποια θέματα που θα μας βοηθήσουν.

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