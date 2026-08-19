Ντόρσεϊ: «Έχουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας»

Η Εθνική προετοιμάζεται για το «παράθυρο» του Αυγούστου με τους διεθνείς να γνωρίζουν πολύ καλά την κρισιμότητα των αγώνων.

Ντόρσεϊ: «Έχουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας»
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Δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια έχει μπροστά της η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεκαθαρίζει πως πρόκειται για δύο πολύ σημαντικές αναμετρήσεις που θα κρίνουν πολλά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έχουμε δύο σημαντικά παιχνίδια. Ως ομάδα ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι. Πρέπει να πάρουμε τις νίκες.

Είναι εντάξει να έχεις λίγη πίεση, να πάρουμε το καλύτερο από αυτό. Το επίπεδο ανεβαίνει από τα τελευταία παράθυρα, αυτό είναι εντάξει, είναι καλό για εμάς για να προετοιμαστούμε».

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