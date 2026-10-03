Χέιζ - Ντέιβις: «Δυστυχώς το πάρτι ξεκίνησε χωρίς εμένα, ευτυχώς η διασκέδαση ξεκινάει τώρα»

Το ιδιαίτερο μήνυμα του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις για την επιστροφή του στο παρκέ 

Χέιζ - Ντέιβις: «Δυστυχώς το πάρτι ξεκίνησε χωρίς εμένα, ευτυχώς η διασκέδαση ξεκινάει τώρα»
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Ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού AKTOR στην επιβλητική του νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 90-67, αφού κατέγραψε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, μοίρασε και 4 ασίστ και παράλληλα είχε ένα κλέψιμο, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί ο πολυτιμότερος της βραδιάς.

Ο Αμερικανός επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από ένα διάστημα απουσίας εξαιτίας ενός τραυματισμού στο χέρι που αποκόμισε στην προετοιμασία του «Τριφυλλιού». Χάρη στην ικανότητα τόσο των συμπαικτών του όσο και του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η απουσία του Χέιζ - Ντέιβις δεν κόστισε στους Πράσινους, ωστόσο ο ίδιος επέστρεψε ξανά στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις σαν να μην πέρασε μια μέρα.

Μαζί του επέστρεψαν και οι απολαυστικές του αναρτήσεις στα social media με το νέο του «χτύπημα» να πραγματοποιείται το Σάββατο (03/10), με τον Αμερικανό να ποστάρει μια φάση όπου ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων, την οποία συνόδευσε μια μια απολαυστική λεζάντα.

«Πράξη II — Και φύγαμε...

Άργησα λίγο. Αλλά με στιλ. Καλοντυμένος. Έκανα την είσοδό μου.

Δυστυχώς, το πάρτι είχε ήδη ξεκινήσει χωρίς εμένα.

Ευτυχώς, τώρα μπορεί να αρχίσει πραγματικά η διασκέδαση».

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