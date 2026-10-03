Waterpolo League: Καταιγιστικός Ολυμπιακός νίκησε 24-5 τον Ηλυσιακό και έκανε το 2/2

Το 2/2 στη φετινή Waterpolo League Ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 24-5 του Ηλυσιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες και από το πρώτο κιόλας οκτάλεπτο επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους, χτίζοντας από νωρίς μεγάλη διαφορά.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στα επόμενα οκτάλεπτα, διευρύνοντας διαρκώς το προβάδισμά. Κορυφαίος σκόρερ των νικητών ήταν ο Γενηδουνιάς με τέσσερα τέρματα, ενώ από τρία γκολ σημείωσαν οι Φουντούλης, Αλαφράγκης, Πούρος και Δήμου.

Τα οκτάλεπτα: 1-6, 2-5, 1-5, 1-8.