· Ηλυσιακός · Ολυμπιακός

Waterpolo League: Καταιγιστικός Ολυμπιακός νίκησε 24-5 τον Ηλυσιακό και έκανε το 2/2

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα με 24-5 του Ηλυσιακού στη δεύτερη αγωνιστική της Waterpolo League Ανδρών.

Waterpolo League: Καταιγιστικός Ολυμπιακός νίκησε 24-5 τον Ηλυσιακό και έκανε το 2/2
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το 2/2 στη φετινή Waterpolo League Ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 24-5 του Ηλυσιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες και από το πρώτο κιόλας οκτάλεπτο επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους, χτίζοντας από νωρίς μεγάλη διαφορά.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στα επόμενα οκτάλεπτα, διευρύνοντας διαρκώς το προβάδισμά. Κορυφαίος σκόρερ των νικητών ήταν ο Γενηδουνιάς με τέσσερα τέρματα, ενώ από τρία γκολ σημείωσαν οι Φουντούλης, Αλαφράγκης, Πούρος και Δήμου.

Τα οκτάλεπτα: 1-6, 2-5, 1-5, 1-8.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:40 ΣΠΟΡ

Μόλντε - ΠΑΟΚ 27-24: Έμεινε ζωντανός για την πρόκριση ο «Δικέφαλος»

22:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: «Νωρίς στην Τούμπα, με σεβασμό στους κανόνες ασφαλείας» - Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

22:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία - Τσεχία: Με γκολ - ποιημά του Γιαμάλ άνοιξε το σκορ - Βίντεο

22:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Το... ταπεινό δώρο που έκανε στον εαυτό του για τα 45α γενέθλιά του

22:16 EUROLEAGUE

Χέιζ - Ντέιβις: «Δυστυχώς το πάρτι ξεκίνησε χωρίς εμένα, ευτυχώς η διασκέδαση ξεκινάει τώρα»

22:05 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Εθνική Ελλάδας: Δεν είναι μόνο το ταλέντο, βρήκε ξανά το «μέταλλο» και την πίστη της

21:55 ΣΠΟΡ

Waterpolo League: Καταιγιστικός Ολυμπιακός νίκησε 24-5 τον Ηλυσιακό και έκανε το 2/2

21:54 ΜΠΑΣΚΕΤ

Έκανε το «μπαμ» με Όλινικ η Ρόμα

21:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ισπανία - Τσεχία για τη League A του Nations League

21:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Με 9 αλλαγές παρατάσσει την Ισπανία ο Ντε λα Φουέντε απέναντι στην Τσεχία

21:23 EUROLEAGUE

Ερυθρός Αστέρας: Εξετάζει την περίπτωση του Ρισόν Χολμς, του πρώην σέντερ του Παναθηναϊκό

21:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Ξανά βασικός ο Φρόιλερ για την Ελβετία απέναντι στην Σλοβενία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας