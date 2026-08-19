Μήτογλου: «Είμαστε προετοιμασμένοι για παιχνίδια do or die»

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε για την αποστολή που έχει μπροστά της η Εθνική ομάδα.

Μήτογλου: «Είμαστε προετοιμασμένοι για παιχνίδια do or die»
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Ο Ντίνος Μήτογλου στις δηλώσεις του πριν από τα ματς της Εθνικής στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου (Ουκρανία 28/8, 19:00 και Ισπανία 31/8, 19:00) τόνισε πως ξεκάθαρος στόχος είναι οι νίκες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία μας για να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε βάλει και 2 φιλικά για να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας.

Όλα τα παιδιά έχουν έρθει με τη σωστή νοοτροπία, καλά προετοιμασμένοι, με το σωστό σκεπτικό. Είναι δύο do or die παιχνίδια, πρέπει να τα κερδίσουμε και πρέπει να πάμε με αυτό το σκεπτικό.

Η αρχή της προετοιμασίας είναι πολύ καλή, ανεβάζουμε τους ρυθμούς μας σταδιακά».

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