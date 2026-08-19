Ακούστηκε για Ολυμπιακό, οδεύει προς Μπαρτσελόνα!

Το όνομα του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς «έπαιξε» αρκετά για τον Ολυμπιακό. Φερόταν, μάλιστα, να έχει «κλείσει» στους «ερυθρόλευκους», με τον Μεντιλίμπαρ να βάζει… φρένο στην οριστικοποίηση της συμφωνίας. Κάτι που διέψευσε τόσο η Φενέρμπαχτσε όσο και η πλευρά του παίκτη.

Ο διεθνής Κροάτης πορτιέρε, είναι ακόμη στην ομάδα της Τουρκίας. Ίσως, όμως, όχι για πολύ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίσιο Ρομάνο, η Μπαρτσελόνα ετοιμάζει πρόταση για τον Λιβάκοβιτς. Προκειμένου να τον χρησιμοποιήσει στη σεζόν 2027-28.

Κοινώς, πρόταση με τη μορφή δανεισμού, για να έχει ως εναλλακτική τον Λιβάκοβιτς πίσω από τον Ζοάν Γκαρσία.