· Ισπανία

Χωρίς Αλντάμα κόντρα στην Ελλάδα η Ισπανία

Ο Σάντι Αλντάμα δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής Ισπανίας στο προσεχές παράθυρο. 

Χωρίς Αλντάμα κόντρα στην Ελλάδα η Ισπανία
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Ο Σάντι Αλντάμα δεν πρόκειται να δώσει το παρών στους αγώνες του προσεχούς παραθύρου με την Εθνική Ισπανίας, δημιουργόντας πρόβλημα στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Έτσι, στον πολύ δύσκολο και κρίσιμο αγώνα της Ελλάδας με την Ισπανία, ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει έναν... πονοκέφαλο λιγότερο.

Ο φόργουορντ των Ντάλας Μάβερικς δεν έχει επανέλθει πλήρως εμτά τον τραυματισμό του και κρίθηκε προτιμότερο για την αποθεραπεία του να ξεκουραστεί.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με την Ελλάδα (31/8, 19:00), όπως και σε εκείνο με την Πορτογαλία (28/8, 22:00).

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