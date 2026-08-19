ΠΑΟΚ - Μπραν: Ξεκάθαρος ο Σανταμαρία - «Έχουμε μόνο έναν στόχο, την πρόκριση»

Ο Γάλλος μέσος εκπροσώπησε τους παίκτες του «Δικέφαλου του Βορρά» στην συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης (19/08) πριν την πρώτη «μάχη» του ΠΑΟΚ με την Μπραν και όπως τόνισε, ο μοναδικός στόχος των «ασπρόμαυρων» είναι η πρόκριση στην League Phase του Conference League.

Συγκεκριμένα, ο 31χρονος άσος μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για:

Το πως προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό: «Έχουμε μόνο έναν στόχο. Να προκριθούμε στο Conference League. Για μας είναι πολύ σημαντικό να βρεθούμε εκεί».

Το αν είναι ο πρώτος τελικός της σεζόν: «Φυσικά είναι δύο τελικοί. Είναι δύο παιχνίδια και θέλουμε να κερδίσουμε εντός έδρας αλλά και μακριά από το σπίτι. Πολύ σημαντικό για το prestige μας».

Τις απουσίες του ΠΑΟΚ αν αλλάξει το πλάνο: «Έχουμε πολλούς καλούς παίκτες οπότε δεν αποτελεί πρόβλημα. Μπορούν να έρθουν από τον πάκο και να βοηθήσουν σημαντικά».

Την ετοιμότητά του: «Παιχνίδι με το παιχνίδι είμαι καλύτερα σωματικά. Γνωρίζω καλύτερα τους συμπαίκτες μου οπότε νιώθω καλύτερα».

Τη διαφορά θερμοκρασίας: «Είναι ένας καιρός εδώ παρόμοιος με της Ισπανίας, οπότε είμαι πιο εξοικειωμένος. Ίσως είναι ένα προβάδισμα για μας αλλά πρέπει να το αποδείξουμε».