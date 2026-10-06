ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ του ΜΠΙΦ | Κέρδισε την επίσημη φανέλα της Ελλάδας

Στο Onsports.gr και ξέρουμε καλά πως η σχέση με τη «γαλανόλευκη» δεν σταματάει στα 90 λεπτά ενός αγώνα. Αντίθετα, έχει να κάνει με τους πανηγυρισμούς, την αγωνία, την αδρεναλίνη κάθε φορά που η μπάλα πλησιάζει τα δίχτυα και, πάνω απ’ όλα, αυτό το συναίσθημα που μας κάνει να νιώθουμε πως όλοι είμαστε μία ομάδα, με μία φανέλα και έναν κοινό στόχο.

Η καθημερινή εκπομπή Το ΜΠΙΦ ξεκίνησε δυναμικά για φέτος, και είχε μια μεγάλη έκπληξη για όσους το παρακολουθούν.

Αν, λοιπόν, είσαι και εσύ από αυτούς που δεν χάνουν παιχνίδι της Εθνικής και που πανηγυρίζουν κάθε γκολ σαν να είναι τελικός, τότε ο παρακάτω διαγωνισμός είναι για εσένα. Βλέπεις, το Onsports.gr σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις δική σου την επίσημη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας από την adidas και να είσαι έτοιμος για κάθε επόμενη ποδοσφαιρική μάχη της.

Για να δηλώσεις συμμετοχή αρκεί, από την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στη 13:00 έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 15:00, να κάνεις follow τον λογαριασμό του @onsportsgr στο Instagram και να κάνεις like και mention δύο φίλους σου στα σχόλια κάτω από τη σχετική ανάρτηση. Τρεις απλές κινήσεις και μπορεί να είσαι εσύ αυτός που θα φορέσει την επίσημη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας από την adidas.

https://www.instagram.com/p/DeJlaCIuazt/

Οπότε, τι περιμένεις; Βρες τους δύο κολλητούς σου και μπες στον διαγωνισμό. Γιατί το Nations League έχει μπει στην τελική ευθεία και η «γαλανόλευκη» θέλει τους δικούς της στην εξέδρα και… μέσα στο παιχνίδι.