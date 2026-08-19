Κωστούλας: «Μας δίνει ψυχολογία το Super Cup»

Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Ηρακλείου, έδωσε το «παρών» στην συνέντευξη Τύπου πριν την πρώτη αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play offs του Europa League και στάθηκε στην ψυχολογία που υπάρχει στην κρητική ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας μπακ μίλησε για:

Το πώς το νιώθουν οι παίκτες του ΟΦΗ: «Είμαστε χαρούμενοι για την κατάκτηση του Superbet Super Cup, μας δίνει ψυχολογία, έχουμε αυτή την ανυπομονησία, αυτόν τον ζήλο και πάμε για το επόμενο παιχνίδι».

Το πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση των συναισθημάτων: «Δεν ήταν ο σύλλογος συνηθισμένος σε κατάκτηση τίτλου, αυτό που λαμβάνουμε από τον κόουτς είναι ότι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, δεν μας έκανε κακό η κατάκτηση, μόνο καλό».

Τον κόσμο: «Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο και εμείς σε κάθε αγώνα προσπαθούμε να ανταποδώσουμε ανάλογα. Τους περιμένουμε πάρα πολύ».