ΑΕΚ: Τέλος τα φιλικά τεστ, επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις με απαιτητικό πρόγραμμα

Τη νίκη πήρε η «Ένωση» στο δεύτερο παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα που έδωσε την περίοδο της διακοπής για τους αγώνες των εθνικών ομάδων.

Οι «κιτρινόμαυροι», μετά τη «λευκή» ισοπαλία με την Athens Kallithea, επικράτησαν 2-0 του Παναιτωλικού, έχοντας σκόρερ τους Πέτρο Μάνταλο (με πέναλτι) και Σπύρο Χριστακόπουλο.

Η ΑΕΚ στρέφει, πλέον, την προσοχή της στις επίσημες αγωνιστικές της υποχρεώσεις, με το πρόγραμμα, μετά την επανέναρξη, να είναι άκρως απαιτητικό. Πρώτος σταθμός είναι το παιχνίδι του Σαββάτου (10/10) απέναντι στον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η εβδομάδα στην Αγγλία.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα δώσει δύο σημαντικούς αγώνες για το Champions League. Αρχικά, θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/10) στο Λονδίνο και στη συνέχεια τη Μάντσεστερ Σίτι (20/10) στο «Έτιχαντ».