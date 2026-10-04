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ΑΕΚ: Τέλος τα φιλικά τεστ, επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις με απαιτητικό πρόγραμμα

Η ΑΕΚ νίκησε 2-0 τον Παναιτωλικό σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στο Ελληνικό και πλέον στρέφει την προσοχή της στις επίσημες υποχρεώσεις, όπου, μετά την επανέναρξη, την περιμένει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Τέλος τα φιλικά τεστ, επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις με απαιτητικό πρόγραμμα
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Τη νίκη πήρε η «Ένωση» στο δεύτερο παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα που έδωσε την περίοδο της διακοπής για τους αγώνες των εθνικών ομάδων.

Οι «κιτρινόμαυροι», μετά τη «λευκή» ισοπαλία με την Athens Kallithea, επικράτησαν 2-0 του Παναιτωλικού, έχοντας σκόρερ τους Πέτρο Μάνταλο (με πέναλτι) και Σπύρο Χριστακόπουλο.

Η ΑΕΚ στρέφει, πλέον, την προσοχή της στις επίσημες αγωνιστικές της υποχρεώσεις, με το πρόγραμμα, μετά την επανέναρξη, να είναι άκρως απαιτητικό. Πρώτος σταθμός είναι το παιχνίδι του Σαββάτου (10/10) απέναντι στον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η εβδομάδα στην Αγγλία.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα δώσει δύο σημαντικούς αγώνες για το Champions League. Αρχικά, θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/10) στο Λονδίνο και στη συνέχεια τη Μάντσεστερ Σίτι (20/10) στο «Έτιχαντ».

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