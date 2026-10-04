Ο Βασίλης Χαρτώνας έζησε μία ξεχωριστή στιγμή στην πρεμιέρα της ΑΕΚ στη Stoiximan GBL, καθώς σημείωσε τους πρώτους του πόντους στην επαγγελματική κατηγορία με ένα τρίποντο απέναντι στο Μαρούσι.

Μία από τις ξεχωριστές στιγμές της νικηφόρας πρεμιέρας της ΑΕΚ απέναντι στο Μαρούσι στη Sunel Arena ανήκε στον Βασίλη Χαρτώνα, ο οποίος συνδύασε την πρώτη του συμμετοχή στη Stoiximan GBL με τους πρώτους πόντους της επαγγελματικής του καριέρας.

Ο νεαρός άσος αποτελεί μία από τις επενδύσεις της «Ένωσης» για το μέλλον. Το περασμένο καλοκαίρι άφησε τη ΔΕΚΑ και έκανε το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του, υπογράφοντας πολυετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ, η οποία έχει δείξει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στο ταλέντο του. Ο Χαρτώνας είχε μάλιστα αγωνιστεί με την Εθνική Εφήβων τους προηγούμενους μήνες, πριν πραγματοποιήσει τη μετάβασή του στην ΑΕΚ και στο επαγγελματικό επίπεδο.

Στην πρεμιέρα των «κιτρινόμαυρων» απέναντι στο Μαρούσι, ο Ντράγκαν Σάκοτα του έδωσε την ευκαιρία να περάσει στο παρκέ στα τελευταία 105 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, με τον κόσμο στη Sunel Arena να τον υποδέχεται με θερμό χειροκρότημα.

Ο νεαρός άσος, όμως, είχε κρατήσει το καλύτερο για το φινάλε. Στην τελευταία φάση του αγώνα πήρε την μπάλα στη γωνία, σηκώθηκε για το σουτ και ευστόχησε από την περιφέρεια, διαμορφώνοντας το τελικό 91-70.

Το τρίποντο έφερε την αποθέωση του Χαρτώνα από τους φίλους της ΑΕΚ, ενώ αμέσως μετά δέχθηκε τα συγχαρητήρια και από τους συμπαίκτες του και τους ανθρώπους της «Ένωσης» στον πάγκο.