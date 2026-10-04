Παναθηναϊκός AKTOR: Ο λόγος που ο Μπάντιο δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων

Παρότι βρισκόταν κανονικά στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού AKTOR για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων, ο Μπράνκου Μπάντιο δεν πάτησε glass floor στο «T-Center», με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να επιλέγει να τον ξεκουράσει.

Ο 27χρονος γκαρντ έμεινε στον πάγκο καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης με την ομάδα της Ηπείρου, καθώς το τεχνικό επιτελείο των «πρασίνων» έκρινε απαραίτητο να του δώσει ανάσες.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε αποκλειστικά για λόγους διαχείρισης και αποφόρτισης, μιας και ο Σενεγαλέζος προερχόταν από σημαντική καταπόνηση λόγω των συνεχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων των τελευταίων ημερών.