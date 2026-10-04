Παναθηναϊκός AKTOR: Ο λόγος που ο Μπάντιο δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να ξεκουράσει τον Μπράνκου Μπάντιο στην αναμέτρηση με τον Βίκο Ιωαννίνων, με τον Σενεγαλέζο γκαρντ να παίρνει πολύτιμες ανάσες ενόψει των επόμενων αγώνων σε EuroLeague και GBL.
Παρότι βρισκόταν κανονικά στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού AKTOR για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων, ο Μπράνκου Μπάντιο δεν πάτησε glass floor στο «T-Center», με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να επιλέγει να τον ξεκουράσει.
Ο 27χρονος γκαρντ έμεινε στον πάγκο καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης με την ομάδα της Ηπείρου, καθώς το τεχνικό επιτελείο των «πρασίνων» έκρινε απαραίτητο να του δώσει ανάσες.
Η απόφαση αυτή πάρθηκε αποκλειστικά για λόγους διαχείρισης και αποφόρτισης, μιας και ο Σενεγαλέζος προερχόταν από σημαντική καταπόνηση λόγω των συνεχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων των τελευταίων ημερών.