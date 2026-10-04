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Η Μπούργκος πέρασε από την Καταλονία λίγο πριν το παιχνίδι με τον Άρη για το EuroCup

Με την ψυχολογία στα ύψη θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον Άρη η Μπούργκος, με τους Ισπανούς να επικρατούν με 94-81 της Λιέιδα στην Καταλονία για την 2η αγωνιστική της Liga ACB

Η Μπούργκος πέρασε από την Καταλονία λίγο πριν το παιχνίδι με τον Άρη για το EuroCup
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Επιβλητικό πέρασμα με 94-81 από την έδρα της Λιέιδα σημείωσε η Μπούργκος, δείχνοντας τις διαθέσεις της ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με τον Άρη στο Αλεξάνδρειο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του EuroCup.

Η ομάδα του Φισάκ πάτησε... γκάζι στην τέταρτη περίοδο, όπου σημείωσε 38 πόντους, μετατρέποντας ένα κλειστό παιχνίδι σε άνετη επικράτηση.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Στιούαρτ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 41-39, 54-56, 81-94

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