Η Μπούργκος πέρασε από την Καταλονία λίγο πριν το παιχνίδι με τον Άρη για το EuroCup

Επιβλητικό πέρασμα με 94-81 από την έδρα της Λιέιδα σημείωσε η Μπούργκος, δείχνοντας τις διαθέσεις της ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με τον Άρη στο Αλεξάνδρειο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του EuroCup.

Η ομάδα του Φισάκ πάτησε... γκάζι στην τέταρτη περίοδο, όπου σημείωσε 38 πόντους, μετατρέποντας ένα κλειστό παιχνίδι σε άνετη επικράτηση.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Στιούαρτ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 41-39, 54-56, 81-94