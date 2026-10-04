Ομπράντοβιτς: «Έχουμε ποιότητα, αλλά το κυριότερο είναι πως παίζουμε ως ομάδα»

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην κάμερα του ΣΠΟΡ FM TV:

Για το πόσο δύσκολο ήταν να βρει ενέργεια και κίνητρο η ομάδα του μετά από μια απαιτητική «διαβολοβδομάδα»: «Προφανώς καταφέραμε και βρήκαμε ενέργεια και κίνητρο και είμαι πολύ περήφανος για το πώς παίξαμε, παρότι είχαμε μόλις 10 παίκτες στο ρόστερ και δεν θελήσαμε να πιέσουμε τον Μπάντιο. Παίξαμε πολύ καλά».

Για τον πλουραλισμό στην επίθεση: «Οι παίκτες μου έχουν ποιότητα, αλλά το κυριότερο παίζουν ομαδικά. Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή τη χημεία γιατί έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας».

Για την κατάσταση των Ναν, Φαλ, Σλούκα, Ερνανγκόμεθ και Ρογκαβόπουλου ενόψει Φενέρμπαχτσε: «Δεν έχουμε κάτι νεότερο ακόμα, θα δούμε τις επόμενες ημέρες».

Στη συνέχεια, μιλώντας, στη συνέντευξη Τύπου ανέφερε:

«Μετά από δύο ματς Ευρωλίγκας ήταν πολύ σημαντικό να βρούμε κίνητρο και ενέργεια. Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου. Παρόλο που είχαμε μόνο 10 παίκτες, έπρεπε να προστατεύσουμε παίκτες όπως τον Μπάντιο. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, οι παίκτες πήραν χρόνο συμμετοχής, μοιράσαμε τα λεπτά και εύχομαι τα καλύτερα στον Βίκο».

Για τον Ρογκαβόπουλο: «Ένιωσε πρόβλημα στη μέση και πόνο πριν από το παιχνίδι με τη Μακάμπι. Το ιατρικό σταφ έκανε τα πάντα, αλλά δεν μπόρεσε να παίξει. Δεν έκανε προπόνηση χθες. Σήμερα τον ρωτήσαμε, ένιωσε λίγο καλύτερα, όμως δεν ήταν έτοιμος. Αύριο έχουμε ρεπό και με την προπόνηση που θα ακολουθήσει θα δούμε για την επόμενη εβδομάδα».