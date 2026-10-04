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Γιαπλές: «Ο Παναθηναϊκός έχει ξεφύγει φέτος - Κρατάμε τη μαχητικότητα»

Οι δηλώσεις του Θανάση Γιαπλέ, μετά την ήττα του Βίκου Ιωαννίνων από τον Παναθηναϊκό AKTOR, στο παρθενικό παιχνίδι των Ηπειρωτών στη Stoiximan GBL.

Γιαπλές: «Ο Παναθηναϊκός έχει ξεφύγει φέτος - Κρατάμε τη μαχητικότητα»
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Στο ιστορικό πρώτο του παιχνίδι στη μεγάλη κατηγορία, ο Βίκος Ιωαννίνων υποκλίθηκε στην ανωτερότητα του Παναθηναϊκού AKTOR, γνωρίζοντας την ήττα με 103-74 στο άδειο λόγω τιμωρίας «Telekom Center Athens».

Ο τεχνικός της ομάδας, Θανάσης Γιαπλές στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου στάθηκε στη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τις υπόλοιπες ομάδες της Stoiximan GBL, αλλά και στα στοιχεία που κρατάει από την παρθενική εμφάνιση του Βίκου Ιωαννίνων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός

«Καλησπέρα, συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού για εμάς αυτά τα παιχνίδια μπορώ να πω ότι είναι τεστ για πραγματικά παιχνίδια που ενδιαφέρουν ομάδες της δυναμικότητας του Βίκου. Ο Παναθηναϊκός νομίζω, ειδικά φέτος έχει ξεφύγει. Eίναι μια ομάδα πάρα πολύ σοβαρή με ένα πολύ πλούσιο ρόστερ, όσες απουσίες και να έχει και εμείς αυτό που θέλαμε είναι να δείξουμε μαχητικότητα και να δείξουμε κάποια πράγματα ενόψει της πολύ δύσκολης συνέχειας. Νομίζω υπάρχει διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες της EuroLeague και τις υπόλοιπες της GBL και ειδικά με τη σοβαρότητα που έχει φέτος ο Παναθηναϊκός με τον coach Ομπράντοβιτς νομίζω ότι κάθε παιχνίδι θα είναι έτσι».

Για το τι κρατάει από το παιχνίδι: «Κρατάμε ένα θετικό που ήταν η μαχητικότητα. Νομίζω και στα φιλικά και θα δείξουμε και στη διάρκεια του πρωταθλήματος ότι είμαστε μια ομάδα που δεν θα τα παρατάει και θα παλεύει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και ένα αρνητικό είναι ότι ενώ είχαμε πει κάποια πράγματα για τα ατομικά στοιχεία, δεν είμασταν τόσο συγκεντρωμένοι σε αυτό το κομμάτι».

Για το τι επιρροή θα έχει στη χρονιά ότι η ομάδα του θα παίζει τα εντός έδρας παιχνίδια στα Ιωάννινα: «Αυτό για εμάς που είμαστε μέλη της ομάδας ήταν νωρίς δεδομένο. Δε νομίζω ότι μπορούσε θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί μετά από όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει η ομάδα του Βίκου, από τις χαμηλές κατηγορίες να φτάσει στη GBL και να μην παίζει στην πόλη των Ιωαννίνων. Υπήρχε αυτή η υπόσχεση. Ήταν μεγάλη και είναι μεγάλη η βοήθεια της περιφέρειας και το πρώτο μας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα είναι στην έδρα μας. Νομίζω ότι για κάθε ομάδα της επαρχίας αυτό είναι το ζητούμενο. Να παίζει μπροστά στους φιλάθλους της».

Για την αναμέτρηση με την Καρδίτσα: «Από τα παιχνίδια που θέλουμε να κερδίσουμε, η Καρδίτσα είναι ομάδα με τους ίδιους στόχους με εμάς. Με τον Άρη ήταν για τους περισσότερους μη αναμενόμενο, αλλά για τους ανθρώπους του μπάσκετ κάθε αποτέλεσμα είναι δυνατό. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.»

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