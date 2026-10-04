· Ντάλας Μάβερικς

Μπιμπέροβιτς: «Δεν ήρθα στο NBA απλώς για να πω ότι ήμουν εκεί, αλλά για να κάνω τη διαφορά»

Στη νέα πρόκληση της καριέρας του στο NBA με τους Ντάλας Μάβερικς αναφέρθηκε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, μιλώντας στο «DallasSportsJournal».

Μπιμπέροβιτς: «Δεν ήρθα στο NBA απλώς για να πω ότι ήμουν εκεί, αλλά για να κάνω τη διαφορά»
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Η νέα σεζόν στο NBA είναι προ των πυλών με τις ομάδες να ρίχνονται στη «μάχη» της regular season σε κάτι λιγότερο από τρεις εβδομάδες.

Ενόψει της νέας χρονιάς, ο rookie Ταρίκ Μπιμπέροβιτς παραχώρησε δηλώσεις σε μέσο του Ντάλας, μιλώντας για τις προκλήσεις που έρχονται.

Ο πρώην φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε τόνισε πως θέλει να εντυπωσιάσει σε αυτή την πρώτη του σεζόν, νιώθοντας έτοιμος και πιο ώριμος από ποτέ.

Αναλυτικά όσα είπε ο άσος των Μάβερικς

«Νιώθω απόλυτα έτοιμος. Είχα την ευκαιρία και πέρυσι, αλλά στην πραγματικότητα έδωσα πολλά για να βρίσκομαι εδώ. Είχα πολύ καλές επιλογές εκεί, καθώς και από άλλες ομάδες του NBA . Αλλά προσωπικά, νιώθω απόλυτα προετοιμασμένος για αυτή την πρόκληση επειδή είμαι πολύ πιο ώριμος ψυχικά. Ξέρω πώς να συμπεριφέρομαι στο γήπεδο και θα δώσω τα πάντα για να κερδίσω κάθε λεπτό.

Το προπονητικό επιτελείο γνωρίζει επίσης τι έδωσα και τι άφησα πίσω μου. Ξέρουν ότι δεν ήρθα εδώ απλώς για να είμαι χαρούμενος, για να είμαι μέλος της ομάδας ή για να καυχηθώ ότι είμαι παίκτης του NBA. Αυτός ήταν ένας από τους κύριους στόχους μου όταν έπαιζα στην Ευρώπη.

Δεν θα είμαι ποτέ ο άνθρωπος που ήρθε στο NBA απλώς για να πει ότι ήταν εκεί. Ήρθα για να κάνω εντύπωση και να ωθήσω την ομάδα μπροστά, και το ξέρουν πολύ καλά. Έχουμε αυτή την πείνα και ελπίζω να προοδεύουμε μέρα.

Όλοι ξέρουν ότι ήρθα εδώ ως σουτέρ, αλλά για να επιβιώσεις στο παρκέ πρέπει να κάνεις περισσότερα πράγματα. Προφανώς, είναι μια καθημερινή μάχη. Είμαστε εδώ μαζί για να βελτιώνουμε ο ένας τον άλλον, αλλά εξακολουθείς να ανταγωνίζεσαι κάθε μέρα. Αυτή είναι η ομορφιά όλης της ιστορίας. Προσωπικά, έχω καλό μέγεθος και σωματική διάπλαση, και προσπαθώ να φέρω σκληράδα, άμυνα, ριμπάουντ, υψηλή ενέργεια και μπασκετικό IQ.

Το να κατανοώ τις φάσεις, να βοηθάω τους συμπαίκτες μου γύρω μου, το να θέλω να είμαι αυτός ο κρίκος που ανεβάζει την ομάδα σε δύσκολες καταστάσεις, όλα αυτά μου δίνουν τεράστια χαρά».

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