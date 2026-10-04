Πρωί Δευτέρας η σπουδαία μάχη της Σάκκαρη με τη Σβιτολίνα για το China Open

Μετά την πρόκριση επί της Στορμ Χάντερ, η Μαρία Σάκκαρη (Νο.33) διασταυρώνει τα ρακέτα της με το Νο.7 του κόσμου, Ελίνα Σβιτολίνα, στον τρίτο γύρο του China Open.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θέλει να τσεκάρει το εισιτήριο για τις «16» του WTA 1000 στο Πεκίνο και θα αγωνιστεί το πρωί της Δευτέρας, αντιμετωπίζοντας την Ουκρανή σε μια αναμέτρηση με υψηλές απαιτήσεις.

Η προϊστορία βρίσκεται οριακά υπέρ της Σβιτολίνα με 3-2 νίκες. Παρότι η Ελληνίδα είχε επικρατήσει στις δύο πρώτες συναντήσεις τους το 2019 και το 2020, η Σβιτολίνα μετράει έκτοτε διαδοχικές νίκες (με πιο πρόσφατες στους Ολυμπιακούς του Τόκιο και στη Μαδρίτη).

Η Σάκκαρη στοχεύει να σπάσει αυτό το αρνητικό σερί για να εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση του τουρνουά.