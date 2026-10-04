Με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να δίνει από νωρίς δυναμικό «παρών» στη Λεωφόρο άνοιξε η αυλαία των εγχώριων υποχρεώσεων για τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του «Τριφυλλιού».

Στο κλειστό της Λεωφόρου, οι «πράσινες» υποδέχθηκαν τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της Allwyn WBL1, με την εξέδρα να δημιουργεί από νωρίς ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η υποδοχή της Σελέν Ερντέμ. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού φώναξαν ρυθμικά το όνομα της προπονήτριας, συνοδεύοντάς το με το γνωστό «πορομ πορομ πομ περομ περομ», σύνθημα που έχει συνδεθεί και με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.