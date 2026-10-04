· Ρεάλ Μαδρίτης

Ρεάλ Μαδρίτης: Οριακή νίκη στην παράταση επί της Ομπραντόιρο

Οι Μαδριλένοι τα... χρειάστηκαν αλλά πήραν ακόμα μία νίκη στη Liga ACB.

Ρεάλ Μαδρίτης: Οριακή νίκη στην παράταση επί της Ομπραντόιρο
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Με αρκετή δυσκολία ήρθε το δεύτερο θετικό αποτέλεσμα της Ρεάλ Μαδρίτης στη Liga Endesa, καθώς η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο για να κάμψει την αντίσταση της Ομπραντόιρο με 114-107.

Η αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη σε όλη τη διάρκειά της και η κανονική περίοδος ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες ισόπαλες στους 99 πόντους. Στην παράταση, η Ρεάλ βρήκε τις λύσεις που χρειάστηκε και έφτασε στο 2/2 στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο Τεό Μαλεντόν και ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό ηγήθηκαν επιθετικά για τους Μαδριλένους, έχοντας από 25 πόντους έκαστος. Ο Μίκαελ Γιάντουνεν πρόσθεσε 13 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 10 πόντους.

Για την Ομπραντόιρο, ο Μπράντον Τσίλντρες ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, χωρίς όμως η δική του προσπάθεια να αποδειχθεί αρκετή για να αποτρέψει την ήττα.

Η Ρεάλ συνεχίζει έτσι χωρίς απώλεια στο πρωτάθλημα, σε αντίθεση με την εικόνα που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα, όπου μετρά τρεις ήττες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές.

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