Ρεάλ Μαδρίτης: Οριακή νίκη στην παράταση επί της Ομπραντόιρο
Οι Μαδριλένοι τα... χρειάστηκαν αλλά πήραν ακόμα μία νίκη στη Liga ACB.
Με αρκετή δυσκολία ήρθε το δεύτερο θετικό αποτέλεσμα της Ρεάλ Μαδρίτης στη Liga Endesa, καθώς η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο για να κάμψει την αντίσταση της Ομπραντόιρο με 114-107.
Η αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη σε όλη τη διάρκειά της και η κανονική περίοδος ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες ισόπαλες στους 99 πόντους. Στην παράταση, η Ρεάλ βρήκε τις λύσεις που χρειάστηκε και έφτασε στο 2/2 στο ισπανικό πρωτάθλημα.
Ο Τεό Μαλεντόν και ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό ηγήθηκαν επιθετικά για τους Μαδριλένους, έχοντας από 25 πόντους έκαστος. Ο Μίκαελ Γιάντουνεν πρόσθεσε 13 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 10 πόντους.
Για την Ομπραντόιρο, ο Μπράντον Τσίλντρες ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, χωρίς όμως η δική του προσπάθεια να αποδειχθεί αρκετή για να αποτρέψει την ήττα.
Η Ρεάλ συνεχίζει έτσι χωρίς απώλεια στο πρωτάθλημα, σε αντίθεση με την εικόνα που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα, όπου μετρά τρεις ήττες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές.