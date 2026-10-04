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Στο προπονητικό του Άρη η εθνική Γερμανίας – Συνάντηση Κλοπ με Γρηγορίου

Μετά την Ολλανδία, ακόμα μία ποδοσφαιρική υπερδύναμη έκανε την προπόνησή της στο αθλητικό κέντρο του Άρη στο Νέο Ρύσιο. Το ξεχωριστό τετ α τετ του Μιχάλη Γρηγορίου με τον Γιούργκεν Κλοπ.

Στο προπονητικό του Άρη η εθνική Γερμανίας – Συνάντηση Κλοπ με Γρηγορίου
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Στις εγκαταστάσεις του Άρη στο Νέο Ρύσιο πραγματοποίησε την τελευταία της προπόνηση η εθνική Γερμανίας ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με την Ελλάδα (04/10, 21:45) στην Τούμπα, στο πλαίσιο του Nations League.

Η ΠΑΕ Άρης υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Γερμανών.

Συγκεκριμένα, την αποστολή, τον Γιούργκεν Κλοπ και τους διεθνείς ποδοσφαιριστές καλωσόρισαν ο team manager των «κιτρινόμαυρων», Γιώργος Γκουγκουλιάς, αλλά και ο προπονητής της Μιχάλης Γρηγορίου, καθώς και μέλη του τεχνικού επιτελείου.

Στο περιθώριο της προπόνησης, ο Μιχάλης Γρηγορίου είχε σύντομη συνομιλία με τον Γιούργκεν Κλοπ, ενώ τα στελέχη της γερμανικής ομοσπονδίας ευχαρίστησαν τη διοίκηση για την άψογη φιλοξενία και τις παρεχόμενες διευκολύνσεις.

Η δημοσίευση του Άρη:

https://www.instagram.com/p/DeEli0zCLmM/
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