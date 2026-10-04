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Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί του Βίκου Ιωαννίνων

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL, μετά και την εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων, με τους «πράσινουν» να μπαίνουν με το «δεξί» στο νέο πρωτάθλημα.

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί του Βίκου Ιωαννίνων
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Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 103-74 του Βίκου Ιωαννίνων στο Telekom Center Athens για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Με τη νίκη αυτή, το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς «έσβησε» την τιμωρία του -2 από τους περσινούς τελικούς με τον Ολυμπιακό και έφτασε στους 0 βαθμούς, ξεκινώντας πλέον την προσπάθεια κάλυψης του εδάφους στη βαθμολογία.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ 85-88

Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας 91-75

ΑΕΚ – Μαρούσι 91-70

Προμηθέας – Περιστέρι 88-94

Καρδίτσα – Άρης 74-68

Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων 103-74

Ηρακλής – Ολυμπιακός (4/10, 17:30)

Η Βαθμολογία

ΑΕΚ 2 (1-0)

Κολοσσός Ρόδου 2 (1-0)

Περιστέρι Betsson 2 (1-0)

Καρδίτσα 2 (1-0)

ΠΑΟΚ 2 (1-0)

Μύκονος Betsson 1 (0-1)

Προμηθέας 1 (0-1)

Άρης 1 (0-1)

Δόξα Λευκάδας 1 (0-1)

Μαρούσι 1 (0-1)

Βίκος Ιωαννίνων 1 (0-1)

Παναθηναϊκός 0 (1-0)

Ηρακλής 0

Ολυμπιακός -2

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