Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί του Βίκου Ιωαννίνων
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL, μετά και την εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων, με τους «πράσινουν» να μπαίνουν με το «δεξί» στο νέο πρωτάθλημα.
Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 103-74 του Βίκου Ιωαννίνων στο Telekom Center Athens για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Με τη νίκη αυτή, το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς «έσβησε» την τιμωρία του -2 από τους περσινούς τελικούς με τον Ολυμπιακό και έφτασε στους 0 βαθμούς, ξεκινώντας πλέον την προσπάθεια κάλυψης του εδάφους στη βαθμολογία.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας 91-75
Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων 103-74
Ηρακλής – Ολυμπιακός (4/10, 17:30)
Η Βαθμολογία
ΑΕΚ 2 (1-0)
Κολοσσός Ρόδου 2 (1-0)
Περιστέρι Betsson 2 (1-0)
Καρδίτσα 2 (1-0)
ΠΑΟΚ 2 (1-0)
Μύκονος Betsson 1 (0-1)
Προμηθέας 1 (0-1)
Άρης 1 (0-1)
Δόξα Λευκάδας 1 (0-1)
Μαρούσι 1 (0-1)
Βίκος Ιωαννίνων 1 (0-1)
Παναθηναϊκός 0 (1-0)
Ηρακλής 0
Ολυμπιακός -2