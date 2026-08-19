· ΠΑΟΚ

Λίσι: «Θα πιέσει η Μπραν - Να ανταποκριθούμε στη μετά Κωνσταντέλια εποχή»

Τις σκέψεις του για την πρώτη αναμέτρηση με την Μπραν ανέλυσε ο Αλέσιο Λίσι. 

Λίσι: «Θα πιέσει η Μπραν - Να ανταποκριθούμε στη μετά Κωνσταντέλια εποχή»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αφοσιωμένος στα δύο ματς με τους Νορβηγούς εμφανίζεται ο Ιταλός προπονητής στην συνέντευξη Τύπου πριν από την πρώτη «μάχη» στην Τούμπα. Ο τεχνικός ηγέτης του ΠΑΟΚ στάθηκε στην αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά και τα παιχνίδια με την Μπραν.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός κόουτς μίλησε για:

Τις απουσίες της Μπραν: «Η Μπραν έχει πολλές εναλλακτικές. Και εμείς παίζουμε με απουσίες, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μία ισορροπία».

Τις αντιδράσεις λόγω Κωνσταντέλια: «Είμαι αφοσιωμένος στο παιχνίδι, έχουμε εκ των κορυφαίων οπαδών στον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι 90 λεπτά δίπλα μας και αυτό θα είναι το κλειδί του αγώνα».

Το αν θα αλλάξει το πλάνο λόγω Κωνσταντέλια: «Πρέπει να φτιάξουμε κάτι, γιατί είναι ένας παίκτης πολύ καλού επίπεδου. Έχουμε δύο μεγάλες μάχες και πρέπει να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Έχουμε διαφορετικούς παίκτες που μπορούν να συνεισφέρουν για να ανταποκριθούμε στην μετά Κωνσταντέλια εποχή».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ξεκάθαρος ο Σανταμαρία - «Έχουμε μόνο έναν στόχο, την πρόκριση»

Το τι ματς περιμένει: «Ένα παιχνίδι που θα πιέσει πολύ η Μπραν. Να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή την πίεση των Νορβηγών. Να έχουμε την ίδια ταχύτητα με αυτούς, κάτι δύσκολο γιατί η Μπραν είναι στη μέση του πρωταθλήματος».

Τις μεταγραφικές ανάγκες αν άλλαξε κάτι: «Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Πρέπει να υπογράψουμε κάτι σ' αυτή τη θέση, σε ένα παρόμοιο επίπεδο. Εμπιστεύομαι τους αθλητικούς διευθυντές και τη διοίκηση. Να βρούμε παίκτες σ' αυτή τη θέση που να προσφέρουν παρόμοια με τον Κωνσταντέλια. Δύο παίκτες σε παρόμοια θέση με αυτή. Αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα παρόμοιας αξίας παίκτης.

Αύριο είναι το πιο σημαντικό ματς. Να τα δώσουμε όλα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες καταστάσεις με τον Ζίβκοβιτς για παράδειγμα, οπότε πρέπει να το διαχειριστούμε. Μπορούμε να μιλήσουμε για το πρόγραμμα, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στο ματς με τη Μπραν και να μπούμε στην Ευρώπη».

Το τι είπε στον Κωνσταντέλια και για τα κακά ξεκινήματα: «Κάναμε μία καλή συζήτηση χθες που ήρθε στην προπόνηση, δεν θα τα πω όλα προφανώς. Του είπα ότι του αξίζουν τα καλύτερα, είναι εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και του ευχήθηκα τα καλύτερα. Στο πρώτο ματς με την Άντερλεχτ έπρεπε να κερδίσουμε. Στο Βέλγιο ήμασταν κακοί. Είναι το τέταρτο επίσημο ματς. Τα τρία πρώτα ήταν καλά, οπότε συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να διορθώσουμε το πρόβλημα του τελευταίου ματς. Ελπίζω αύριο να δούμε την ομάδα που βλέπαμε μέχρι πριν το Βέλγιο».

Το αν οι παίκτες του είναι ικανοί να αντέξουν τη ζέστη συγκριτικά με αυτούς της Μπραν: «Για μένα είναι πιο σημαντικό ότι Μπραν είναι στη μέση του πρωταθλήματος, συγκριτικά με τη ζέστη. Αυτό είναι πιο σημαντικό».

COMMENTS
LATEST NEWS
15:06 BET ON

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ναϊμέγκεν - Μπόντο Γκλιμτ

14:51 GREEK BASKET LEAGUE

Στο Μαρούσι ο Λούντζης

14:31 SUPER LEAGUE

Η Novibet συνεχίζει να στηρίζει την ΠΑΕ Παναιτωλικός έως το 2028

14:17 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Εξελίξεις με Ταρέμι - Αποχωρεί άμεσα ο Ιρανός

14:07 MUNDOBASKET

Χωρίς Αλντάμα κόντρα στην Ελλάδα η Ισπανία

13:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συναγερμός στην Αγγλία - Βρέθηκε νεκρός στο γήπεδο της Τσάρλτον

13:23 MUNDOBASKET

Σπανούλης: «Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει ένας στόχος»

13:11 MUNDOBASKET

Μήτογλου: «Είμαστε προετοιμασμένοι για παιχνίδια do or die»

13:10 EUROPA LEAGUE

Κωστούλας: «Μας δίνει ψυχολογία το Super Cup»

13:03 MUNDOBASKET

Ντόρσεϊ: «Έχουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας»

12:59 EUROPA LEAGUE

Κόντης: «Είμαστε ανυπόμονοι για μια τεράστια πρόκληση»

12:53 CONFERENCE LEAGUE

Λίσι: «Θα πιέσει η Μπραν - Να ανταποκριθούμε στη μετά Κωνσταντέλια εποχή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας