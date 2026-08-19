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Μπάντιο και Εντιάι στην προεπιλογή της Σενεγάλης

Οι παίκτες Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού, είναι στην αρχική επιλογή της Αφρικανικής χώρας για τα «παράθυρα» του Αυγούστου. 

Μπάντιο και Εντιάι στην προεπιλογή της Σενεγάλης
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Όπως αναμενόταν, Μπράνκου Μπάντιο και Εμπάι Εντιάι, θα έχουν υποχρεώσεις με την Εθνική Σενεγάλης τις επόμενες ημέρες. Οι δύο νεοφερμένοι παίκτες σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό, είναι στην προεπιλογή της Εθνικής τους για τα προκριματικά του Αυγούστου.

Τα παιχνίδια που θα κληθούν να δώσουν, είναι με την Αίγυπτο στις 27 Αυγούστου, την Ανγκόλα στις 29/8 και μία μέρα μετά με το Μάλι.

Η αποστολή της Σενεγάλης:

Ζαν Ζακ Μπουασί: Αλ Αχλί Μπενγκάζι

Αμπντού Καρίμ Μανέ: Σασκατούν Μάμπα

Μπράνκου Μπάντιο: Παναθηναϊκός AKTOR

Παπέ Ιμπραΐμα Ντιαγέ: Αλιάνς Σπορτίβ ντε Καζαμπλάνκα

Σάμπα Νταλί Φαλ: ΑΣ Βιλ ντε Ντακάρ

Μπαμπακάρ Ντιαλό: Πανεπιστήμιο Χάι Πόιντ

Παπέ Μουσταφά Ντιόπ: Σεν Σαμόν Μπάσκετ

Κάρα Σενέ: Πρίσμαγουορξ

Μουχαμαντού Γκέι: Βαλένθια

Εμπάι Εντιάι: Ολυμπιακός

Ιμπραΐμα Φαλ Φέι: Σανσί Λουνγκς

Αμάρ Σύλλα: Κομοντόρο

Γκόρα Καμαρά: Ρόμα Μπάσκετ

Ατουμάνε Ντιανέ: Λέιδα Μπάσκετ

Αμαντού Γουέιντ: ΑΣ Ντουάν

Ιμπού Ντιάνκο Μπάτζι: Σενζέν Λέοπαρντς

Μουχάμεντ Φέι: Παρί

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