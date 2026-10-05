Προμηθέας: «Τα μέλη της ΕΕΑ δεν σέβονται τη νομιμότητα και τη λογική, ραντεβού το Σάββατο»

Αποφασισμένη να μην αφήσει την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να βάλει φρένο στην πορεία της εμφανίζεται η διοίκηση του Προμηθέα.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Πατρινή ΚΑΕ κάνει λόγο για άδικη απόφαση που αγνοεί δικαστικές ετυμηγορίες και τη νομιμότητα, εξαπολύοντας πυρά κατά μελών της Επιτροπής για σκοπιμότητες.

Παρά την απόφαση, οι Αχαιοί δηλώνουν απόλυτα βέβαιοι πως η δικαιοσύνη θα λάμψει στα αρμόδια όργανα.

Η ανακοίνωση

«Η σημερινή απόφαση της ΕΕΑ, που δεν αναγνωρίζει έστω και καθυστερημένα το λάθος της, δεν λαμβάνει υπόψιν δικαστικές αποφάσεις και δεν σέβεται τη νομιμότητα, δείχνει περίτρανα σε όλο τον φίλαθλο κόσμο αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό. Ότι καποια μέλη αυτής της επιτροπής (ευτυχώς όχι όλα) αποφασίζουν με μια δική τους λογική.

Όμως όσα εμπόδια κι αν προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, πάλι κι αυτά θα πέσουν στο κενό. Υπάρχει κάτι πάνω από Επιτροπές και πάνω από σκοπιμότητες. Το ΔΙΚΑΙΟ. Και αυτό είναι με το μέρος μας. Το αποδείξαμε και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε. Τα καλύτερα έρχονται…

Ραντεβού το Σάββατο στο “Δημήτριος Τόφαλος”».