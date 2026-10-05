«Βόμβα» από την ΕΕΑ: Απέρριψε το αίτημα ανάκλησης άδειας του Προμηθέα Πάτρας
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Προμηθέα Πάτρας, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέρριψε την αίτηση ανάκλησης για το πιστοποιητικό συμμετοχής στη Stoiximan GBL της σεζόν 2026/27.
«Σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ προκαλεί η νέα απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον Προμηθέα Πάτρας, η οποία βάζει στον «αέρα» τη συμμετοχή των Αχαιών στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.
Συγκεκριμένα, η διοίκηση του Προμηθέα είχε προσφύγει στις 30 Σεπτεμβρίου ζητώντας την ανάκληση της αρχικής απόφασης της 23ης Σεπτεμβρίου, με την ελπίδα να εξασφαλίσει το απαραίτητο πιστοποιητικό για τη σεζόν 2026/27.
Ωστόσο, η ΕΕΑ συνεδρίασε και κατά πλειοψηφία απέρριψε το αίτημα των Πατρινών, δημιουργώντας πλέον εξαιρετικά δύσκολα δεδομένα και σοβαρό κίνδυνο για το μέλλον του συλλόγου στην πρώτη κατηγορία.
Αναλυτικά η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού:
«1. Κλήση ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, αναφορικά με την από 30.09.2026 αίτησή της περί ανάκλησης της από 23.09.2026 απόφασης της Επιτροπής.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αίτηση ανάκλησης κατά πλειοψηφία.»