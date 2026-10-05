ΠΑΟΚ: Με τρεις επιστροφές ξεκίνησε η προετοιμασία ενόψει Καλαμάτας

Σε ρυθμούς πρωταθλήματος επέστρεψε τη Δευτέρα (05/10) ο ΠΑΟΚ, με την ομάδα του Αλέσιο Λίσι να ξεκινά την προετοιμασία της ενόψει της αναμέτρησης με την Καλαμάτα.

Μετά το διήμερο ρεπό που είχε παραχωρήσει στους ποδοσφαιριστές του, ο Ιταλός τεχνικός περιμένει σταδιακά την επιστροφή των διεθνών, προκειμένου να έχει όλους τους διαθέσιμους παίκτες και να καταστρώσει τα πλάνα του για το επόμενο παιχνίδι.

Η προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία είχε ευχάριστα νέα, καθώς οι Ελουστόντο, Γιαννούλης και Κόστα συμμετείχαν σε μέρος του κανονικού προγράμματος. Οι τρεις ποδοσφαιριστές ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπώρησαν και ανεβάζουν σταδιακά ρυθμούς, με στόχο να τεθούν σύντομα πλήρως στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος συνεχίζει την προσπάθεια επιστροφής στην αγωνιστική δράση, έχοντας συμπληρώσει περίπου 6,5 μήνες μακριά από τις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Απογευματινή προπόνηση περιλάμβανε το πρόγραμμα της Δευτέρας (05.10) στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.

Οι «ασπρόμαυροι» ξεκίνησαν με rondo, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι κατοχής ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τρεξίματα.Οι Ελουστόντο , Γιαννούλης και Κόστα συμμετείχαν σε μέρος της κανονικής προπόνησης, ενώ ο Ντεσπόντοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Η επόμενη προπόνηση του Δικεφάλου είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης (06.10)».