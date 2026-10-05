Ντελ Πιέρο: «Το ιταλικό ποδόσφαιρο δεν συναρπάζει πλέον»

Αυστηρή κριτική στην τωρινή εικόνα του ιταλικού ποδοσφαίρου άσκησε ο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο, τονίζοντας πως η Serie A έχει απολέσει τη λάμψη της και αντιμετωπίζεται πλέον ως... δεύτερη επιλογή παικτών.

Ο θρύλος της Γιουβέντους και του ιταλικού ποδοσφαίρου εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την υποβάθμιση του πρωταθλήματος της πατρίδας του, υπογραμμίζοντας πως το «Calcio» έχει χάσει τον ενθουσιασμό και τη γοητεία του παρελθόντος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιταλού θρύλου:

«Το ιταλικό ποδόσφαιρο δεν συναρπάζει πλέον. Δεν κάνει την καρδιά να χτυπάει δυνατά.

Κάποτε, η Serie A ήταν το κέντρο του κόσμου. Οι σούπερ σταρ έρχονταν εδώ για να δοκιμάσουν τους εαυτούς τους απέναντι στους καλύτερους, επειδή το να παίζεις στην Ιταλία σήμαινε ότι είχες φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο.

Σήμερα έχουμε γίνει σχεδόν δεύτερη επιλογή. Τα μεγάλα ταλέντα κοιτάζουν την Αγγλία, την Ισπανία και τα άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν είμαστε πλέον ο προορισμός: πολύ συχνά είμαστε ο συμβιβασμός».