Ρεάλ Μαδρίτης: «Δένει» τον Γκιουλέρ με νέο συμβόλαιο

Μπορεί η φετινή εκκίνηση της Ρεάλ Μαδρίτης να έχει δημιουργήσει αρκετά ερωτήματα, ωστόσο ο Αρντά Γκιουλέρ αποτελεί μία από τις ελάχιστες σταθερές που έχουν ξεχωρίσει μέχρι στιγμής στη «Βασίλισσα».

Οι Μαδριλένοι βρίσκονται ήδη στο -6 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα μετά τις επτά πρώτες αγωνιστικές της La Liga, έχοντας απολογισμό πέντε νικών και δύο ηττών. Η εικόνα της ομάδας έχει φέρει στο προσκήνιο τον Ζοσέ Μουρίνιο, αλλά και αρκετούς ποδοσφαιριστές, όπως οι Βινίσιους, Κιλιάν Εμπαπέ και Ορελιέν Τσουαμένι.

Ανάμεσα στους παίκτες που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν, πάντως, βρίσκεται ο Αρντά Γκιουλέρ. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της τεχνικής ηγεσίας και αποτελεί βασικό κομμάτι της Ρεάλ στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου.

Η παρουσία του φαίνεται πως έπεισε τη διοίκηση να κινηθεί άμεσα για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Παρότι το υπάρχον συμβόλαιο του 20χρονου ποδοσφαιριστή είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029, οι άνθρωποι της Ρεάλ αποφάσισαν να του προσφέρουν νέα συμφωνία με σημαντικά βελτιωμένες οικονομικές απολαβές.

Όπως αναφέρει η «AS», οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία, με τον Γκιουλέρ να βάζει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στη Μαδρίτη για δύο επιπλέον χρόνια.

Έτσι, εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία, ο Τούρκος άσος θα παραμείνει κάτοικος Μαδρίτης μέχρι το καλοκαίρι του 2031, αποτελώντας μία από τις επενδύσεις της Ρεάλ για το μέλλον.