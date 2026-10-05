Γ’ Εθνική: Νίκησε τον Πανναξιακό και έκανε το 2/2 η Μύκονος
Η Μύκονος πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές στη Γ’ Εθνική, επικρατώντας με 1-0 του Πανναξιακού.
Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές στη Γ’ Εθνική πανηγύρισε η Μύκονος, επικρατώντας με 1-0 του Πανναξιακού εντός έδρας.
Η ομάδα του Βαγγέλη Χαντέ πήρε το προβάδισμα μόλις στο 11ο λεπτό, όταν ο Ζωγραφάκης με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0.
Ο Πανναξιακός προσπάθησε να βρει το γκολ της ισοφάρισης στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, κυρίως μέσα από στατικές φάσεις, όμως η ομάδα των Μανωλά και Σιόβα δεν κατάφερε να παραβιάσει την εστία των γηπεδούχων.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στη Γ' Εθνική:
3ος όμιλος:
Βέροια - ΑΣ Βατολάκκου 4-0
Καστοριά - Μακεδονικός Σιάτιστας 0-1
Εορδαϊκός - Δόξα Μασχολουρίου 2-0
Θύελλα Κατσικά - ΠΑΣ Γιάννινα 1-1
Αναγέννηση Άρτας - Νάουσα 3-1
Ρεπό: Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας
4ος όμιλος:
Διγενής Νεοχωρίου - Ανθούπολη 1-3
Ερμής Εξοχής - Ελασσόνα 3-1
Εθνικός Ν. Κεραμιδίου - Ρήγας Φεραίος 1-0
Σαρακηνός Βόλου - Πιερικός 1-0
Ηρακλής Λάρισας - Τρίκαλα 0-1
Ρεπό: AE Kαρίτσας
5ος όμιλος:
Ταμυναϊκός Αλιβερίου - Φωκικός 0-0
Θήβα - Κηφισσός Κάτω Τιθορέας 1-4
Αστέρας Σταυρού - Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-1
Κατσαντώνης Αγράφων - Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-0
ΑΟ Καρύστου - Νέα Αρτάκη 2-0
Ρεπό: ΠΑΣ Λαμία
6ος όμιλος:
Παναγρινιακός - Παναχαϊκή 0-5
Άρης Φιλιατών - Παναιγιάλειος 1-2
Ατρόμητος Πατρών - Λευκίμμη 5-0
Παλληξουριακός - ΠΑΣ Πρέβεζα 1-2
ΑΟ Λεβάντε - ΑΟ Πλαταριάς 0-1
Τηλυκράτης - ΟΦ Αγίου Ματθαίου 0-1
7ος όμιλος:
Κόρινθος - Μιλτιάδης 3-1
8ος όμιλος:
Δόξα Βύρωνα - Απόλλων Καλυθιών 1-0
Ιάλυσος - Αιγάλεω 0-1
Απόλλων Σμύρνης - Προοδευτική 1-0
ΑΕΡ Αφάντου - ΠΑΟ Ρουφ 0-0
Εθνικός - Αμφιάλη 1-1
Ιωνικός - Διαγόρας 0-0
9ος όμιλος:
Ηλιούπολη - Αστέρας Βάρης 1-1
Ηλυσιακός - Σαρωνικός Αναβύσσου 2-0
Αστέρας Μαγούλας - Εθνικός Αστέρας 1-0
Νέα Ιωνία - Αχαρναϊκός 4-0
ΑΕ Μυκόνου - Πανναξιακός 1-0
Ρεπό: Θύελλα Ραφήνας