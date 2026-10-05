Γ’ Εθνική: Νίκησε τον Πανναξιακό και έκανε το 2/2 η Μύκονος

Η Μύκονος πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές στη Γ’ Εθνική, επικρατώντας με 1-0 του Πανναξιακού.

Γ’ Εθνική: Νίκησε τον Πανναξιακό και έκανε το 2/2 η Μύκονος
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Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές στη Γ’ Εθνική πανηγύρισε η Μύκονος, επικρατώντας με 1-0 του Πανναξιακού εντός έδρας.

Η ομάδα του Βαγγέλη Χαντέ πήρε το προβάδισμα μόλις στο 11ο λεπτό, όταν ο Ζωγραφάκης με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0.

Ο Πανναξιακός προσπάθησε να βρει το γκολ της ισοφάρισης στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, κυρίως μέσα από στατικές φάσεις, όμως η ομάδα των Μανωλά και Σιόβα δεν κατάφερε να παραβιάσει την εστία των γηπεδούχων.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στη Γ' Εθνική:

3ος όμιλος:

Βέροια - ΑΣ Βατολάκκου 4-0

Καστοριά - Μακεδονικός Σιάτιστας 0-1

Εορδαϊκός - Δόξα Μασχολουρίου 2-0

Θύελλα Κατσικά - ΠΑΣ Γιάννινα 1-1

Αναγέννηση Άρτας - Νάουσα 3-1

Ρεπό: Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας

4ος όμιλος:

Διγενής Νεοχωρίου - Ανθούπολη 1-3

Ερμής Εξοχής - Ελασσόνα 3-1

Εθνικός Ν. Κεραμιδίου - Ρήγας Φεραίος 1-0

Σαρακηνός Βόλου - Πιερικός 1-0

Ηρακλής Λάρισας - Τρίκαλα 0-1

Ρεπό: AE Kαρίτσας

5ος όμιλος:

Ταμυναϊκός Αλιβερίου - Φωκικός 0-0

Θήβα - Κηφισσός Κάτω Τιθορέας 1-4

Αστέρας Σταυρού - Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-1

Κατσαντώνης Αγράφων - Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-0

ΑΟ Καρύστου - Νέα Αρτάκη 2-0

Ρεπό: ΠΑΣ Λαμία

6ος όμιλος:

Παναγρινιακός - Παναχαϊκή 0-5

Άρης Φιλιατών - Παναιγιάλειος 1-2

Ατρόμητος Πατρών - Λευκίμμη 5-0

Παλληξουριακός - ΠΑΣ Πρέβεζα 1-2

ΑΟ Λεβάντε - ΑΟ Πλαταριάς 0-1

Τηλυκράτης - ΟΦ Αγίου Ματθαίου 0-1

7ος όμιλος:

Κόρινθος - Μιλτιάδης 3-1

8ος όμιλος:

Δόξα Βύρωνα - Απόλλων Καλυθιών 1-0

Ιάλυσος - Αιγάλεω 0-1

Απόλλων Σμύρνης - Προοδευτική 1-0

ΑΕΡ Αφάντου - ΠΑΟ Ρουφ 0-0

Εθνικός - Αμφιάλη 1-1

Ιωνικός - Διαγόρας 0-0

9ος όμιλος:

Ηλιούπολη - Αστέρας Βάρης 1-1

Ηλυσιακός - Σαρωνικός Αναβύσσου 2-0

Αστέρας Μαγούλας - Εθνικός Αστέρας 1-0

Νέα Ιωνία - Αχαρναϊκός 4-0

ΑΕ Μυκόνου - Πανναξιακός 1-0

Ρεπό: Θύελλα Ραφήνας

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