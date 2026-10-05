Η πρώτη αγωνιστική δεν έκρινε απολύτως τίποτα, αλλά είπε πολλά για τη νέα GBL

Κάθε πρεμιέρα ενός νέου πρωταθλήματος κρύβει ιδιαίτερες... παγίδες για τις ομάδες, οι οποίες σιγά σιγά μπαίνουν στο κλίμα των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Η φετινή GBL, όμως, φρόντισε από νωρίς να δείξει κάτι που ίσως γνωρίζαμε ήδη, αλλά πλέον φαίνεται και στο παρκέ. Το πρωτάθλημα θα είναι πιο ανταγωνιστικό από ποτέ. Χιλιοειπωμένο; Κλισέ; Μπορεί, αλλά είναι fact.

Τα πάντα είχε αυτή η πρώτη αγωνιστική του ανανεωμένου πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να κοπιάσει στη Μύκονο για να φύγει με τη νίκη, ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη βρήκε απέναντί του μια Καρδίτσα που δεν λύγισε και τον υποχρέωσε σε ήττα, ενώ ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να ανεβάσει στροφές για να κάμψει την αντίσταση του σκληροτράχηλου Ηρακλή. Την ίδια στιγμή, οι δύο νεοφώτιστοι, Δόξα Λευκάδας και Βίκος Ιωαννίνων, πήραν από νωρίς μια πρώτη γεύση από τις απαιτήσεις της μεγάλης κατηγορίας, γνωρίζοντας ήττες από Κολοσσό Ρόδου και Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR αντίστοιχα.

Τέλος η ΑΕΚ, που μερικοί έχουν βιαστεί να την αφήσουν εκτός κάδρου λόγω των ενισχυμένων ομάδων της Θεσσαλονίκης, απέδειξε πως είναι άκρως υπολογίσιμη για ακόμη μία σεζόν, κατατροπώνοντας το Μαρούσι στην πρεμιέρα της στη «Sunel Arena».

ΠΑΟΚ: Οι προσωπικότητες βγήκαν μπροστά στις Κυκλάδες

Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, έκανε αυτό που στο τέλος μετράει περισσότερο, πήρε, έστω και δύσκολα το ροζ φύλλο. Ωστόσο, τα πράγματα στη Μύκονο εξελίχθηκαν ακριβώς έτσι όπως τα ήθελε. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» χρειάστηκε να διαχειριστεί ένα παιχνίδι που έμεινε μέχρι τέλους ανοιχτό και να βρει τις λύσεις όταν η μπάλα άρχισε να βαραίνει.

Εκεί, οι «βαριές» προσωπικότητες του Νικ Καλάθη και του Τζέντι Όσμαν βγήκαν μπροστά και ήταν αυτοί που εν τέλει έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, φεύγοντας με το «διπλό» από το «Νησί των Ανέμων». Γι’ αυτό αποκτήθηκαν άλλωστε το καλοκαίρι σε μια πρεμιέρα όμως που έδειξε πως κανένα παιχνίδι δεν πρόκειται να του... χαρίζεται.

Ο Άρης χρειάζεται χρόνο

Εντελώς διαφορετικό ήταν το ξεκίνημα για τον Άρη. Η Καρδίτσα του Νίκου Παπανικολόπουλου έπαιξε με ένταση, πάθος, έδειξε χαρακτήρα και συνέπεια και πήρε μια νίκη... χρυσάφι που δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα της κακής ημέρας των «κιτρινόμαυρων». Ο Άρης έδειξε ότι χρειάζεται χρόνο. Ο Βασίλης Σπανούλης ανέλαβε μια ομάδα με υψηλές απαιτήσεις, αλλά η προετοιμασία δεν κύλησε όπως θα ήθελε ο Έλληνας τεχνικός και είναι λογικό να αναζητά ακόμη τις ισορροπίες, τους ρόλους και τη χημεία του συνόλου του.

Η ήττα στην Καρδίτσα είναι ένα πρώτο καμπανάκι, όχι όμως λόγος για βιαστικά συμπεράσματα, καθώς έρχεται αμέσως παιχνίδι για το EuroCup.

ΑΕΚ: Έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση στην πρεμιέρα

Σε μία σεζόν όπου το ενδιαφέρον έχει στραφεί σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση των ομάδων της Θεσσαλονίκης, η «Ένωση» φρόντισε από την πρώτη κιόλας αγωνιστική να υπενθυμίσει πως είναι και αυτή εδώ. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα παρουσίασε ένα απόλυτα συμπαγές σύνολο, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό της κόντρα στο Μαρούσι.

Οι νέοι παίκτες έχουν μπει στην εξίσωση και η ΑΕΚ έδειξε πως διαθέτει τις λύσεις για να διατηρήσει τη δυναμική της στη GBL και να αποτελέσει τον βασικό πόλο απειλής πίσω από τους δύο «αιώνιους».

Η πρώτη γεύση των νεοφώτιστων και ο... Ηρακλής

Στο άλλο άκρο, οι νεοφώτιστοι πήραν το πρώτο τους μάθημα. Δόξα Λευκάδας και Βίκος Ιωαννίνων έχουν μπροστά τους αρκετή δουλειά μέχρι να προσαρμοστούν πλήρως στις απαιτήσεις της νέας κατηγορίας, με την ομάδα της Ηπείρου ωστόσο να πέφτει κατευθείαν στα... βαθιά, γνωρίζοντας την ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR στο «T-Center». Όπως είπε και ο Θανάσης Γιαπλές στη συνέντευξη Τύπου, η διαφορά επιπέδου είναι δεδομένη και η πρεμιέρα την έκανε εμφανή. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως είναι και «καταδικασμένοι». Η σεζόν είναι μεγάλη και οι δύο ομάδες θα έχουν τον χρόνο να βελτιωθούν και να διεκδικήσουν πράγματα.

Και κάπου εκεί βρίσκεται και ο Ηρακλής. Ο πλήρως ανανεωμένος «Γηραιός» μπορεί να έχασε από τον Ολυμπιακό στο «Ξύλινο», όμως έδειξε ότι η πορεία του στη φετινή GBL θα είναι πρωταγωνιστική. Έβαλε δύσκολα στους «ερυθρόλευκους», στάθηκε ανταγωνιστικός για μεγάλο διάστημα και έστειλε το δικό του μήνυμα.

Η GBL μόλις ξεκίνησε και, αν η πρεμιέρα είναι μια μικρή πρόγευση όσων θα ακολουθήσουν, τότε η φετινή διαδρομή αναμένεται το λιγότερο συναρπαστική.