Καρέτσας και Κωστούλας ανάμεσα στους 25 υποψηφίους για το Golden Boy

Με δύο ελληνικές παρουσίες θα διεξαχθεί και φέτος η διαδικασία για την ανάδειξη του Golden Boy, του βραβείου που κατέκτησε πέρσι ο Χρήστος Μουζακίτης.

Η Tuttosport ανακοίνωσε τους 20+5 υποψηφίους, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να βρίσκεται στην αρχική 20άδα και τον Μπάμπη Κωστούλα να συμπεριλαμβάνεται στους πέντε παίκτες που έλαβαν wild card.

Η ψηφοφορία του κοινού πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της ιταλικής εφημερίδας. Στη φετινή λίστα ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων οι Λαμίν Γιαμάλ, Πάου Κουμπαρσί, Αγιούμπ Μπουαντί, Γιαν Ντιομαντέ και Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί.