Καρέτσας και Κωστούλας ανάμεσα στους 25 υποψηφίους για το Golden Boy

Δύο ελληνικές παρουσίες ξεχωρίζουν στις φετινές υποψηφιότητες για το Golden Boy, με τους Κωνσταντίνο Καρέτσα και Μπάμπη Κωστούλα να διεκδικούν το βραβείο.

Καρέτσας και Κωστούλας ανάμεσα στους 25 υποψηφίους για το Golden Boy
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Με δύο ελληνικές παρουσίες θα διεξαχθεί και φέτος η διαδικασία για την ανάδειξη του Golden Boy, του βραβείου που κατέκτησε πέρσι ο Χρήστος Μουζακίτης.

Η Tuttosport ανακοίνωσε τους 20+5 υποψηφίους, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να βρίσκεται στην αρχική 20άδα και τον Μπάμπη Κωστούλα να συμπεριλαμβάνεται στους πέντε παίκτες που έλαβαν wild card.

Η ψηφοφορία του κοινού πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της ιταλικής εφημερίδας. Στη φετινή λίστα ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων οι Λαμίν Γιαμάλ, Πάου Κουμπαρσί, Αγιούμπ Μπουαντί, Γιαν Ντιομαντέ και Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί.

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