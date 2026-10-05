China Open: Ο Μεντβέντεφ αποβλήθηκε από τον αγώνα με τον Τζόκοβιτς - Χτύπησε φίλαθλο με το μπαλάκι!

Μια στιγμή ανεξέλεγκτου εκνευρισμού ήταν αρκετή για να τινάξει στον αέρα τη σπουδαία μονομαχία ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ για τα ημιτελικά του China Open. Με τον Σέρβο να έχει πάρει το πρώτο σετ με 7-5 και να οδηγεί την κούρσα και στο δεύτερο με 5-3 σερβίροντας για τη νίκη, ο Ρώσος έχασε την ψυχραιμία του μετά από χαμένο πόντο.

Κάπως έτσι πέταξε το μπαλάκι προς την κερκίδα, το οποίο βρήκε φίλαθλο στο πρόσωπο και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο ιατρείο του γηπέδου για τις πρώτες βοήθειες, εξαναγκάζοντας τον διαιτητή στην άμεση αποβολή του 29χρονου.

Η εξέλιξη αυτή έχει σοβαρές επιπτώσεις για τον Μεντβέντεφ, αφού πέρα από τον αποκλεισμό, θα υποστεί και αφαίρεση βαθμών που τον βγάζει εκτός της πρώτης πεντάδας της παγκόσμιας κατάταξης.

Στον αντίποδα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς σφράγισε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Άλεξ Ντε Μινόρ με φόντο τον 7ο τίτλο του στη διοργάνωση, διευρύνοντας το αδιανόητο αήττητο σερί του στο Πεκίνο στο 33-0.

Στις δηλώσεις του, ο Σέρβος στάθηκε στο πλευρό του αντιπάλου του εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του στον τραυματισμένο θεατή, θυμίζοντας πως είχε ζήσει την ίδια εφιαλτική εμπειρία αποβολής στο US Open το 2020.