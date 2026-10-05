· Αγγλία

Κρος για Μπέλιγχαμ: «Αν είναι σε τοπ φόρμα είναι το καλύτερο χαφ του κόσμου»

Ο Τόνι Κρος αποθέωσε τον Τζουντ Μπέλιγχαμ μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή του στη νίκη της Αγγλίας επί της Κροατίας με 7-0, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον κορυφαίο χαφ στον κόσμο όταν βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Κρος για Μπέλιγχαμ: «Αν είναι σε τοπ φόρμα είναι το καλύτερο χαφ του κόσμου»
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Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη μεγάλη νίκη της Αγγλίας με 7-0 επί της Κροατίας, πραγματοποιώντας μία εμφάνιση που επιβεβαίωσε την ποιότητά του.

Ο 23χρονος μέσος είχε καθοριστική συμβολή στην επιβλητική επικράτηση των «Τριών Λιονταριών», καθώς βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και μοίρασε τρεις ασίστ στους συμπαίκτες του. Η εμφάνισή του δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Τόνι Κρος, με τον άλλοτε συμπαίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτης να μιλά με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον Άγγλο άσο.

Ο Γερμανός παλαίμαχος μέσος αναφέρθηκε στην αγωνιστική κατάσταση του Μπέλιγχαμ και υποστήριξε πως όταν ο 23χρονος βρίσκεται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, δεν υπάρχει καλύτερος χαφ στον κόσμο.

«Για μένα ο Μπέλιγχαμ είναι ένας από τους πιο πλήρεις μέσους. Αν είναι σε τοπ φόρμα είναι το καλύτερο χαφ του κόσμου ή σίγουρα μπορεί να γίνει τέτοιος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κρος.

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