ΟΦΗ: Μπήκε ο Μαρινάκης ενόψει του... βουνού που έχουν να ανέβουν οι Κρητικοί

Σε ρυθμούς αγωνιστικού «μαραθωνίου» μπαίνει ξανά ο ΟΦΗ, καθώς η διακοπή για τις εθνικές ομάδες ολοκληρώνεται και οι Κρητικοί έχουν μπροστά τους ένα εξαιρετικά απαιτητικό διάστημα. Μέσα στον επόμενο μήνα η ομάδα του Χρήστου Κόντη καλείται να δώσει εννέα παιχνίδια σε Super League, Europa League και Κύπελλο Ελλάδας.

Η επιστροφή στις προπονήσεις έγινε τη Δευτέρα (05/10), με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ασκήσεις τεχνικής, κατοχής και ευκινησίας. Ο Έλληνας τεχνικός είδε, μάλιστα, ένα σημαντικό όνομα να επιστρέφει σε φουλ ρυθμούς.

Ο Νίκος Μαρινάκης ξεπέρασε το πρόβλημα που τον είχε κρατήσει εκτός κανονικού προγράμματος το προηγούμενο διάστημα και πλέον προπονείται μαζί με τους συμπαίκτες του. Η επιστροφή του δίνει στον Κόντη μία επιπλέον επιλογή για τα άκρα της άμυνας, σε μια περίοδο όπου οι απαιτήσεις αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Από την πρώτη προπόνηση μετά τη διακοπή απουσίασαν, όπως ήταν αναμενόμενο, οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ που έχουν κληθεί στις εθνικές τους ομάδες. Κατά τα άλλα, ο Κόντης δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, γεγονός που του επιτρέπει να καταστρώσει τα πλάνα του με περισσότερες διαθέσιμες λύσεις.

Η επόμενη προπόνηση των «ασπρόμαυρων» έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη (06/10) στις 11:00 στις εγκαταστάσεις της ομάδας.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα βαρύ για τον ΟΦΗ, καθώς περιλαμβάνει κατά σειρά εκτός έδρας αναμετρήσεις με ΑΕΚ, Ρεν και Καλαμάτα, ενώ ακολουθούν τα παιχνίδια με Λεβερκούζεν και ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τη Λάρισα και τον Παναιτωλικό, πριν ταξιδέψουν για το παιχνίδι με την Μπερ Σεβά, ενώ ο κύκλος των απαιτητικών αναμετρήσεων ολοκληρώνεται με τον Ατρόμητο.