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Καλαμάτα: Τότε θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση της νέας σεζόν

Η Καλαμάτα θα έχει την πρώτη της συγκέντρωση ενόψει της νέας σεζόν την Πέμπτη.

Καλαμάτα: Τότε θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση της νέας σεζόν
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Η Καλαμάτα θα κάνει την πρώτη της συγκέντρωση ενόψει της νέας σεζόν την Πέμπτη (02/07) στις 19:00 στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας.

Η προπόνηση δεν θα είναι ανοιχτή για το κοινό και τα ΜΜΕ για λόγους ασφαλείας καθώς το στάδιο βρίσκεται σε διαδικασία ανακατασκευής, όμως η Μαύρη Θύελλα τόνισε πως θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή προπόνηση μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει ότι αύριο 2/7 στις 19:00, στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας και θα ακολουθήσει η πρώτη προπόνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η προπόνηση δεν θα είναι ανοιχτή για το κοινό και τα ΜΜΕ για λόγους ασφαλείας, καθώς στο Δημοτικό Στάδιο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανακατασκευής.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ευχαριστεί για την κατανόηση και ενημερώνει ότι, με την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της ομάδας, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή προπόνηση, ώστε και οι φίλαθλοι να έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο και να τους ευχηθούν καλή επιτυχία για τη νέα αγωνιστική περίοδο στην Super League 1!»

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