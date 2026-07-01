Φενέρμπαχτσε: Τέλος και επίσημα ο Κόλσον

Με… καθυστέρηση αποφάσισε η Φενέρμπαχτσε να αποχαιρετήσει τον Μπόνζι Κόλσον, μιας και ο έμπειρος παίκτης όχι μόνο έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αλλά έχει κιόλας ανακοινωθεί.

Ο Μπόνζι Κόλσον έχει επιστρέψει με κάθε… επισημότητα στην ομάδα της Μακάμπι, με τους Τούρκους να βάζουν και επίσημα τέλος στη συνεργασία τους.

Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Κόλσον είχε με τη Φενέρ 7.1 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 17 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε σύνολο 40 αγώνων στη Euroleague, ενώ στο τουρκικό πρωτάθλημα αντίστοιχα έγραφε 7.9 πόντους και 3.4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.