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Φενέρμπαχτσε: Τέλος και επίσημα ο Κόλσον

Η τουρκική ομάδα αποχαιρέτησε τον έμπειρο παίκτη, ο οποίος έχει ήδη ανακοινωθεί από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Φενέρμπαχτσε: Τέλος και επίσημα ο Κόλσον
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Με… καθυστέρηση αποφάσισε η Φενέρμπαχτσε να αποχαιρετήσει τον Μπόνζι Κόλσον, μιας και ο έμπειρος παίκτης όχι μόνο έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αλλά έχει κιόλας ανακοινωθεί.

Ο Μπόνζι Κόλσον έχει επιστρέψει με κάθε… επισημότητα στην ομάδα της Μακάμπι, με τους Τούρκους να βάζουν και επίσημα τέλος στη συνεργασία τους.

Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Κόλσον είχε με τη Φενέρ 7.1 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 17 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε σύνολο 40 αγώνων στη Euroleague, ενώ στο τουρκικό πρωτάθλημα αντίστοιχα έγραφε 7.9 πόντους και 3.4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

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