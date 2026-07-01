Βόλος: Ενίσχυση στην άμυνα με Ες-Σαουμπί

Την απόκτηση του στόπερ Χατίμ Ες-Σαουμπί ανακοίνωσε ο Βόλος.

Βόλος: Ενίσχυση στην άμυνα με Ες-Σαουμπί
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Την απόκτηση του στόπερ Χατίμ Ες-Σαουμπί από τη Γάνδη για τη μορφή δανεισμού ανακοίνωσε ο Βόλος.

Αναλυτικά

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου Μαροκινού κεντρικού αμυντικού Hatim Es-Saoubi, με τη μορφή δανεισμού από την Γάνδη.

Ο Hatim Es-Saoubi αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και αναμένεται να δώσει το «παρών» στην πρώτη συγκέντρωση της ερχόμενης Δευτέρας.

Ο Hatim Es-Saoubi, την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στην Γάνδη (10 συμμετοχές), ενώ το προηγούμενα χρόνια είχε φορέσει τη φανέλα της πρωταθλήτριας Μαρόκο Ραμπάτ.

Ο Hatim Es-Saoubi έχει υπάρξει διεθνής με την U-23 της χώρας του.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Hatim Es-Saoubi στην οικογένεια της».

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