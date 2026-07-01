To Παγκόσμιο συνεχίζεται με νοκ άουτ παιχνίδια και σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

Με δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η φάση των «32» στο Παγκόσμιο. Στις 19:00 ξεκινάει το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στην Αγγλία και τη Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό και ακολουθούν στις 23:00 ο αγώνας Βέλγιο-Σενεγάλη και στις 03:00 το πρωί της Πέμπτης η αναμέτρηση ΗΠΑ-Βοσνία Ερζεγοβίνη.

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Δείτε επιλογές με ενισχυμένες αποδόσεις:

Αγγλία-Λ.Δ. Κονγκό (Τετάρτη, 19:00)

Over 1.5 Αγγλία γκολ & Over 6.5 Αγγλία κόρνερ Η Αγγλία να κερδίσει & Over 10.5 κόρνερ Να σκοράρει ο Τζουντ Μπέλιγχαμ

Βέλγιο-Σενεγάλη (Τετάρτη, 23:00)

Over 2.5 γκολ & Over 7.5 κόρνερ Ο Ρόμελου Λουκάκου να σκοράρει & το Βέλγιο να κερδίσει Να σκοράρει ο Λεάντρο Τροσάρ

ΗΠΑ-Βοσνία Ερζεγοβίνη (Πέμπτη, 03:00)

Over 0.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 4.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8.5 κόρνερ Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1

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