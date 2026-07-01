· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ταμπόρδα και Τετέι δίνουν... αέρα δύο τερμάτων (vids)

Γρήγορο προβάδισμα δύο τερμάτων για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Χέλμοντ Σπορ.

Παναθηναϊκός: Ταμπόρδα και Τετέι δίνουν... αέρα δύο τερμάτων (vids)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με πολύ θετικά δείγματα έχει ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός το φιλικό κόντρα στη Χέλμοντ Σπορ, με τους «πράσινους» να ανοίγουν το σκορ στο 6'.

Ο Τσέριν εκτέλεσε κόρνερ, ο Τσιριβέγια πήρε την κεφαλιά η οποία απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή, με τον Ταμπόρδα στη συνέχεια από κοντά να ανοίγει το σκορ.

Τρία λεπτά αργότερα ο Τσέριν εκτέλεσε φάουλ, με τον Τετέι με κοντινή κεφαλιά να κάνει το 2-0.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Ανακοινώθηκε από την Τσέλιε ο Κούτρης

22:10 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο Καραϊσκάκη την Πέμπτη (2/7)

21:59 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος: Στην Κοτσαέλισπορ ο Μπάκου

21:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίστρουπ: «Προχωράμε σε μεγάλες αλλαγές, τέλεια η προετοιμασία» - Όσα είπε για τις μεταγραφές

21:36 MUNDIAL

Αγγλία - Κονγκό: Τα highlights της σπουδαίας ανατροπής (video)

21:20 GREEK BASKET LEAGUE

Μαρούσι: Ανακοινώθηκε ο Χρήστος Βενετίδης

21:00 MUNDIAL

Αγγλία - Κονγκό 2-1: «Τυφώνας» Χάρι Κέιν παρέσυρε τα «λιοντάρια» στους «16»

20:56 MUNDIAL

Αγγλία - Κονγκό: Απίθανη βολίδα του Κέιν φέρνει την ολική ανατροπή (video)

20:47 MUNDIAL

Αγγλία - Κονγκό: Ο Κέιν δίνει τη λύση και ισοφαρίζει για τα «τρία λιοντάρια» (video)

20:46 NBA

NBA: Στους Ρόκετς ο Μάρκους Σμαρτ με διετές συμβόλαιο

20:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Χέλμοντ: Τα highlights του πρώτου φιλικού των «πράσινων» (video)

20:30 EUROLEAGUE

Τέλος ο Λάιλς από τη Ρεάλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας