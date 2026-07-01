Παναθηναϊκός: Ταμπόρδα και Τετέι δίνουν... αέρα δύο τερμάτων (vids)

Με πολύ θετικά δείγματα έχει ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός το φιλικό κόντρα στη Χέλμοντ Σπορ, με τους «πράσινους» να ανοίγουν το σκορ στο 6'.

Ο Τσέριν εκτέλεσε κόρνερ, ο Τσιριβέγια πήρε την κεφαλιά η οποία απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή, με τον Ταμπόρδα στη συνέχεια από κοντά να ανοίγει το σκορ.

Τρία λεπτά αργότερα ο Τσέριν εκτέλεσε φάουλ, με τον Τετέι με κοντινή κεφαλιά να κάνει το 2-0.