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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λόρεν Φάτοβιτς

Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Λόρεν Φάτοβιτς.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λόρεν Φάτοβιτς
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Ο Λόρεν Φάτοβιτς θα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν, πραγματοποιώντας το πρώτο βήμα της καριέρας του εκτός Κροατίας.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Λόρεν Φάτοβιτς. Ο διεθνής Κροάτης περιφερειακός (16/11/1996, 1,86μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου.

Ο Λόρεν Φάτοβιτς θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων και πιο χαρισματικών περιφερειακών παγκοσμίως. Θα αγωνιστεί για πρώτη φορά μακριά από την πατρίδα του, μετά τη «θητεία» του σε Γιουγκ Ντουμπρόβνικ και Γιαντράν Σπλιτ.

Ο Κροάτης περιφερειακός διαθέτει ένα εντυπωσιακό παλμαρέ, αφού έχει κατακτήσει ένα Champions League, ένα ευρωπαϊκό Super Cup, οκτώ πρωταθλήματα Κροατίας, πέντε Κύπελλα, τρία Super Cup και τέσσερα Regional League. Με την Εθνική ομάδα της χώρας του, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, ενώ έχει αναδειχθεί μεταξύ άλλων δύο φορές Παγκόσμιος πρωταθλητής (2017, 2024) και μία πρωταθλητής Ευρώπης (2022).

Η δήλωση του Λόρεν Φάτοβιτς:

«Πραγματικά, νιώθω πολύ περήφανος και χαρούμενος που είμαι, πλέον, μέλος ενός τόσο μεγάλου συλλόγου όπως ο Ολυμπιακός. Ανυπομονώ να ενταχθώ στην ομάδα! Μπορώ να πω, ότι ήταν μια εύκολη απόφαση για μένα. Οταν ένας τόσο μεγάλος σύλλογος σε καλεί, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ για να αποδεχθείς την πρόταση. Γνωρίζω πόσο πλούσια είναι η ιστορία του Ολυμπιακού στην υδατοσφαίριση, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα και σίγουρα, θέλουμε να την συνεχίσουμε και στις επόμενες σεζόν!

Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, για να κατακτήσουμε τίτλους σε κάθε διοργάνωση στην οποία θα αγωνιστούμε, μαζί με τους νέους μου συμπαίκτες. Σίγουρα, τα βίντεο με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στα ματς πόλο ήταν ακόμη ένας λόγος που με τράβηξε να έρθω στον σύλλογο. Πραγματικά, ανυπομονώ να ζήσω αυτή την ατμόσφαιρα από κοντά! Πιστεύω, ότι με τη δική τους στήριξη και τη δική μας ποιότητα, μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα».

Προηγούμενες ομάδες:

⦁ 2014-23 Γιουγκ Ντουμπρόβνικ (Κροατία)

⦁ 2023-26 Γιαντράν Σπλιτ (Κροατία)

Τίτλοι:

⦁ 1 Champions League

⦁ 1 LEN Super Cup

⦁ 8 Πρωταθλήματα Κροατίας

⦁ 5 Κύπελλα Κροατίας

⦁ 3 Super Cup Κροατίας

⦁ 4 Regional League

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