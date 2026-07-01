· Ρεάλ Μαδρίτης

Τέλος ο Λάιλς από τη Ρεάλ

Η ομάδα της Μαδρίτης ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος της συνεργασίας της με τον Τρέι Λάιλς. 

Τέλος ο Λάιλς από τη Ρεάλ
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Το γεγονός πως η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Τρέι Λάιλς δε θα συνέχιζαν μαζί αποτελούσε... κοινό μυστικό και πλέον είναι και επίσημο.

Η ομάδα της Μαδρίτης με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε με τον πλέον επίσημο τρόπο το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η ανακοίνωση των Μαδριλένων αναφέρει:

"Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι ο Τρέι Λάιλς ολοκλήρωσε την θητεία του ως παίκτης για την ομάδα μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης τον ευχαριστεί για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη συντροφικότητά του καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και εύχεται σε αυτόν και την οικογένειά του καλή τύχη σε αυτό το νέο στάδιο της ζωής τους".

Πλέον ο Λάιλς βρίσκεται ως free agent στην αγορά και εξετάζει τις προτάσεις που έχει στα χέρια του έχοντας πάντα στο μυαλό του και την προοπτική της επιστροφής στο ΝΒΑ.

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Τέλος ο Λάιλς από τη Ρεάλ

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