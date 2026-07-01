Ατρόμητος: Στην Κοτσαέλισπορ ο Μπάκου

Ο Ατρόμητος είδε τον Μακάνα Μπάκου να αποχωρεί από την ομάδα, καθώς ο 28χρονος μεσοεπιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κοτσαέλισπορ.

Παρά την επιθυμία των Περιστεριωτών να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους, ο Γερμανός επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στο τουρκικό πρωτάθλήμα, υπογράφοντας συμβόλαιο δύο ετών.

Ο Μπάκου ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με εντυπωσιακή παρουσία, καταγράφοντας 13 γκολ και 10 ασίστ σε 40 συμμετοχές με τον Ατρόμητο, στον οποίο αγωνίστηκε συνολικά για δύο χρόνια.