· Ατρόμητος

Ατρόμητος: Στην Κοτσαέλισπορ ο Μπάκου

Ο Μακάνα Μπάκου είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Κοτσαέλισπορ.

Ατρόμητος: Στην Κοτσαέλισπορ ο Μπάκου
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Ο Ατρόμητος είδε τον Μακάνα Μπάκου να αποχωρεί από την ομάδα, καθώς ο 28χρονος μεσοεπιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κοτσαέλισπορ.

Παρά την επιθυμία των Περιστεριωτών να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους, ο Γερμανός επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στο τουρκικό πρωτάθλήμα, υπογράφοντας συμβόλαιο δύο ετών.

Ο Μπάκου ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με εντυπωσιακή παρουσία, καταγράφοντας 13 γκολ και 10 ασίστ σε 40 συμμετοχές με τον Ατρόμητο, στον οποίο αγωνίστηκε συνολικά για δύο χρόνια.

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