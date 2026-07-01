Παναθηναϊκός - Χέλμοντ: Τα highlights του πρώτου φιλικού των «πράσινων» (video)

Μία καλή... προπόνηση έκανε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο φιλικό του επί ολλανδικού εδάφους, επικρατώντας της Χέλμοντ (ομάδα Β’ Ολλανδίας) με 4-0 στο προπονητικό κέντρο «MEC’07» στο Μάουρικ.

Παρουσία 100 φίλων του «τριφυλλιού», οι «πράσινοι» έκαναν ένα καλό «ξεμούδιασμα» απ’ την καθημερινότητα των σκληρών προπονήσεων, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Σαντίνο Αντίνο που σημείωσε 2 γκολ.

Τα άλλα δύο τέρματα του Παναθηναϊκού σημείωσαν οι Βισέντε Ταμπόρδα και Ανδρέας Τετέι.

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