Νίστρουπ: «Προχωράμε σε μεγάλες αλλαγές, τέλεια η προετοιμασία» - Όσα είπε για τις μεταγραφές

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 4-0 της Χέλμοντ Σπορ στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της νέας σεζόν και φυσικά πρώτο με τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Δανός προπονητής παραχώρησε δηλώσεις, τονίζοντας πως έμεινε ικανοποιημένος από τους παίκτες και την προσπάθειά τους, ειδικά στα πρώτα 20 και τα τελευταία 20 λεπτά του αγώνα.

Μάλιστα δήλωσε εντυπωσιασμένος από την αριστερή πλευρά της ομάδας, «φωτογραφίζοντας» κυρίως Μπινιάρη, Κυριακόπουλο και Αντίνο που έκαναν πολύ καλό παιχνίδι, αλλά και από τον άξονα.

Τέλος, σχολίασε κάθε μία από τις μεταγραφές που έχουν γίνει έως τώρα και μίλησε για μεγάλες αλλαγές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ:

Είναι το πρώτο δείγμα ενός καινούριου κεφαλαίου για τον Παναθηναϊκό, πόσο ικανοποιημένος είστε;

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος μέχρι στιγμής, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, στα πρώτα 20 λεπτά ήμασταν πολύ καλοί, στα τελευταία 20 λεπτά ήμασταν πολύ καλοί, στο ενδιάμεσο έτσι κι έτσι. Σε μερικά σημεία υπήρχε μια χαλάρωση, αλλά στη τελική είμαι πολύ χαρούμενος για τα πρώτα 20 και τα τελευταία 20 λεπτά. Όλα κυλούν καλά μέχρι στιγμής, οι αποφάσεις που πήραμε στην Αθήνα, οι μεταγραφές που ήρθαν τόσο γρήγορα κι όλες οι αποφάσεις που έχουμε κάνει όλοι μαζί, όλα αυτά συντελούν στο να έχουμε μέχρι στιγμής μία τέλεια προετοιμασία κι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος μέχρι στιγμής».

Για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός σκόραρε δύο γκολ από στατικές φάσεις και πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο αυτός ο τομέας:

«Ναι εννοείται είναι κάτι που θέλω πάρα πολύ, είναι τεράστιο πράγμα αυτό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ειδικά για τις κορυφαίες ομάδες. Όταν θες να κερδίζεις το να σκοράρεις από στημένες φάσεις είναι ένας έξτρα τρόπος, δεν έχει σημασία αν είναι κόρνερ ή φάουλ. Τα καλά χτυπήματα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, οπότε ναι είναι σημαντικό».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από τις νέες μεταγραφές του Παναθηναϊκού:

«Με τους παίκτες που έχουμε αποκτήσει μέχρι στιγμής είμαι πολύ ικανοποιημένος. Όπως είπα, είναι μια δύσκολη αποστολή για τον αθλητικό διευθυντή, γιατί αποφασίσαμε – όχι μόνο εγώ, αλλά και ο αθλητικός διευθυντής και ο πρόεδρος – να προχωρήσουμε σε μεγάλες αλλαγές, κάτι που κατά τη γνώμη μου ήταν απαραίτητο.

Δεν είναι εύκολη διαδικασία και δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα σε αυτή ή την επόμενη εβδομάδα. Η μεταγραφική περίοδος είναι μεγάλη. Ωστόσο, είμαι πολύ χαρούμενος που ο βασικός κορμός της ομάδας βρίσκεται ήδη σε αυτό το επίπεδο. Ο Ινιάκι είναι μια σημαντική μεταγραφή. Για τον Τσάπρα ανυπομονώ πραγματικά να τον δω. Τον είχαμε παρακολουθήσει και όταν ήμουν στην Κοπεγχάγη, οπότε τον γνωρίζω αρκετά καλά.

Ο Ντε Φράι, με την εμπειρία του, έδειξε τεράστια επιθυμία να έρθει στον Παναθηναϊκό. Πιθανότατα θα μπορούσε να είχε επιλέξει πολλά άλλα πρότζεκτ, όμως είναι εδώ για να κάνει τον σύλλογο και την ομάδα καλύτερους. Πιστεύω επίσης ότι ο Ετιέν Καμαρά, τόσο στις προπονήσεις όσο και στα 45 λεπτά που αγωνίστηκε σήμερα, έδειξε τη σωματική δύναμη και την ένταση που διαθέτει. Επομένως, όσον αφορά τις μεταγραφές, είμαι επίσης πολύ ικανοποιημένος».

Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να βλέπετε ήδη από το πρώτο παιχνίδι τις βασικές αρχές του αγωνιστικού σας μοντέλου;

«Προφανώς είναι σημαντικό. Είναι προτιμότερο να βλέπεις ορισμένες από τις βασικές ιδέες από το πρώτο κιόλας λεπτό, παρά να μη βλέπεις τίποτα. Όμως η δική μου δουλειά είναι να κάνω την ομάδα καλύτερη και να τη βοηθήσω να εξελιχθεί μέσα στις επόμενες τέσσερις ή πέντε εβδομάδες.

Πολλοί από τους παίκτες αγωνίζονται σε νέες συνεργασίες και νέους συνδυασμούς, επομένως χρειάζονται χρόνο για να "δέσουν" μεταξύ τους. Όπως είπα, είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα πρώτα 20 λεπτά. Στη συνέχεια χάσαμε λίγο τον ρυθμό μας, κάναμε περισσότερα λάθη απ' όσα θα έπρεπε, όμως στα τελευταία 20-25 λεπτά επανήλθαμε. Ιδιαίτερα ο άξονας της ομάδας και η αριστερή μας πλευρά με εντυπωσίασαν πολύ».