Μαρκό: Απέκτησε τον Πέπε Καστάνιο

Η Μαρκό ανακοίνωσε την απόκτηση του Πέπε Καστάνιο, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα μετά την ολοκλήρωση της πολυετούς παρουσίας του στον Αστέρα AKTOR.

Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός αποχωρεί από τον Αστέρα ύστερα από έξι χρόνια, έχοντας αποτελέσει βασικό στέλεχος της ομάδας κατά τη διάρκεια της θητείας του. Πλέον, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, ενισχύοντας τη Μαρκό με την εμπειρία και τις παραστάσεις που διαθέτει από το ελληνικό πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει τη σπουδαία μεταγραφή του Ισπανού αμυντικού, Πέπε Καστάνιο, ο οποίος έρχεται για να ενισχύσει σημαντικά την αμυντική γραμμή της ομάδας μας.

Ο 27χρονος δεξιοπόδαρος στόπερ, γεννημένος στις 14 Φεβρουαρίου 1999 στο Άρκος Ντε Λα Φροντέρα της Ισπανίας, διαθέτει κορυφαία ποιότητα και σπουδαίες παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Το ελληνικό κοινό τον γνωρίζει άριστα από την άκρως επιτυχημένη παρουσία του στην κορυφαία κατηγορία της χώρας μας με τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης τα τελευταία 6 χρόνια, όπου κατέγραψε 140 συμμετοχές και 2 γκολ.

Ο Πέπε Καστάνιο ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Ιβηρική Χερσόνησο, έχοντας προσφέρει τις υπηρεσίες του σε Κάντιθ και Κάντιθ Β’, πριν μεταπηδήσει στη Βιγιαρεάλ (όπου αγωνίστηκε και στη Βιγιαρεάλ Β’). Παράλληλα, το πλούσιο ταλέντο του είχε αναγνωριστεί από νωρίς, καθώς έχει διατελέσει 3 φορές διεθνής με την Εθνική ομάδα της Ισπανίας Κ17.

Η απόκτηση του Πέπε Καστάνιο αποτελεί μια σπουδαία προσθήκη για τα δεδομένα της κατηγορίας και επιβεβαιώνει με τον πιο ηχηρό τρόπο τη δυναμική και τις υψηλές βλέψεις της ΠΑΕ Μαρκό για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Πέπε, καλώς όρισες στην οικογένεια της Μαρκό! Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την πράσινη φανέλα!».