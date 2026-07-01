MUNDIAL Βέλγιο - Σενεγάλη: Ανοίγει το σκορ ο Ντιαρά για τους Αφρικανούς (video) ONSPORTS TEAM 01 Ιουλίου 2026, 23:49 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ H Σενεγάλη πήρε προβάδισμα με γκολ του Ντιαρά απέναντι στο Βέλγιο. Παιχνίδι από παντού στη Novibet με το νέο Mobile App Γκολ Βίντεο ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 Βέλγιο - Σενεγάλη COMMENTS LATEST NEWS 00:12 SUPER LEAGUE Ο Αλεξάντρου Παντέα στον Λεβαδειακό 23:49 MUNDIAL Βέλγιο - Σενεγάλη: Ανοίγει το σκορ ο Ντιαρά για τους Αφρικανούς (video) 23:31 ΣΠΟΡ Wimbledon: Ο Τσιτσιπάς παραδόθηκε στο μεγαλείο του Τζόκοβιτς 23:14 SUPER LEAGUE 2 Μαρκό: Απέκτησε τον Πέπε Καστάνιο 22:45 MUNDIAL LIVE Βέλγιο - Σενεγάλη 22:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Επίσημο: Ανακοινώθηκε από την Τσέλιε ο Κούτρης 22:10 SUPER LEAGUE Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο Καραϊσκάκη την Πέμπτη (2/7) 21:59 SUPER LEAGUE Ατρόμητος: Στην Κοτσαέλισπορ ο Μπάκου 21:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Νίστρουπ: «Προχωράμε σε μεγάλες αλλαγές, τέλεια η προετοιμασία» - Όσα είπε για τις μεταγραφές 21:36 MUNDIAL Αγγλία - Κονγκό: Τα highlights της σπουδαίας ανατροπής (video) 21:20 GREEK BASKET LEAGUE Μαρούσι: Ανακοινώθηκε ο Χρήστος Βενετίδης 21:00 MUNDIAL Αγγλία - Κονγκό 2-1: «Τυφώνας» Χάρι Κέιν παρέσυρε τα «λιοντάρια» στους «16» ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ