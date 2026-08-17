Οι «κιτρινόμαυροι» χρειάστηκαν ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο για να ανοίξουν τον δρόμο προς τη νίκη. Ο Νόα Φαντιγκά ήταν εκείνος που βρήκε δίχτυα στο 49ο λεπτό, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ της σεζόν για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου.

Στο 67’ ο Άρης έφτασε και σε δεύτερο τέρμα, όταν ο Αναστασόπουλος έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.