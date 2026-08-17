· Μπεσίκτας · Παναθηναϊκός

«Ο Ομπράντοβιτς έβαλε στοπ στην μετακίνηση του Τζέριαν Γκραντ στη Μπεσίκτας»

Ο Σέρβος τεχνικός αποφάσισε την παραμονή του Τζέριαν Γκραντ στο ρόστερ του Παναθηναϊκού AKTOR, την ίδια ώρα που ο 34χρονος γκαρντ είχε δώσει τα χέρια με τη Μπεσίκτας.

«Ο Ομπράντοβιτς έβαλε στοπ στην μετακίνηση του Τζέριαν Γκραντ στη Μπεσίκτας»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπλόκο στη μετακίνηση του Τζέριαν Γκραντ στη Μπεσίκτας φαίνεται πως έβαλε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Θέλοντας να διατηρήσει τον Αμερικάνο γκαρντ στο ρόστερ, ο Σέρβος κόουτς αρνήθηκε να ανάψει το πράσινο φως για την αποχώρησή του, κρατώντας τον 34χρονο άσο στο Telekom Center.

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει ο Τούρκος δημοσιογράφος Ερσίν Αλμπαΐράκ του «Kartal Record», η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς βρισκόταν σε αναζήτηση ενός ποιοτικού παίκτη για την ενίσχυση της περιφέρειακής της γραμμής, εστιάζοντας το ενδιαφέρον της στο πρόσωπο του πρώην NBAer.

Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρει πως οι διαπραγματεύσεις είχαν τελεσφορήσει, με τον τουρκικό σύλλογο να καταθέτει μια ιδιαίτερα ελκυστική οικονομική πρόταση στον παίκτη.

Ωστόσο, η παρέμβαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν καθοριστική, καθώς ο Σέρβος τεχνικός ξεκαθάρισε πως δεν συναινεί στην παραχώρησή του, βάζοντας οριστικό «στόπ» στην ολοκλήρωση του deal.

Την περσινή σεζόν, ο Γκράντ πραγματοποίησε μια μεστή χρονιά, έχοντας κατά μέσο όρο 6.9 πόντους, 1.7 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά αγώνα σε 42 παιχνίδια EuroLeague.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συνεχίζει στην Ίπσουιτς ο Ενσίσο

22:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αν. Καρδίτσας - Άρης 0-2: Τα highlights από την πρόκριση των Θεσσαλονικέων

22:03 SUPER LEAGUE

Άρης: Παίρνει Ρίτσαρντς από Νότιγχαμ Φόρεστ

22:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηρακλής - ΝΠΣ Βόλος: Η ομάδα της Μαγνησίας επανακτά το προβάδισμα με τον Σαουμπί (vid)

21:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηρακλής - ΝΠΣ Βόλος: Ο Σόρια «σέρβιρε», ο Κούστα σκόραρε και ο Ηρακλής ισοφάρισε (vid)

21:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηρακλής - ΝΠΣ Βόλος: Πλήγωσε την πρώην ομάδα του ο Κάτσικας για το 0-1! (vid)

21:48 EUROLEAGUE

Ντουμπάι: Ανακοίνωσε τον Λουκόσιους και τον παραχώρησε δανεικό στη Μάλαγα

21:44 EUROLEAGUE

«Ο Ομπράντοβιτς έβαλε στοπ στην μετακίνηση του Τζέριαν Γκραντ στη Μπεσίκτας»

21:23 SUPER LEAGUE

Ενίσχυση στα γκολπόστ με Σένι Ντιένγκ για τον Ατρόμητο

21:04 SUPER LEAGUE

«Κλείνει» τον Κώστογλου από τη Ντόρτμουντ ο ΠΑΟΚ

20:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ηρακλής - ΝΠΣ Βόλος για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας

20:49 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πλησιάζει σε Κάσερες - Συμφωνία με Τουλούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας