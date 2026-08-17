«Ο Ομπράντοβιτς έβαλε στοπ στην μετακίνηση του Τζέριαν Γκραντ στη Μπεσίκτας»

Μπλόκο στη μετακίνηση του Τζέριαν Γκραντ στη Μπεσίκτας φαίνεται πως έβαλε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Θέλοντας να διατηρήσει τον Αμερικάνο γκαρντ στο ρόστερ, ο Σέρβος κόουτς αρνήθηκε να ανάψει το πράσινο φως για την αποχώρησή του, κρατώντας τον 34χρονο άσο στο Telekom Center.

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει ο Τούρκος δημοσιογράφος Ερσίν Αλμπαΐράκ του «Kartal Record», η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς βρισκόταν σε αναζήτηση ενός ποιοτικού παίκτη για την ενίσχυση της περιφέρειακής της γραμμής, εστιάζοντας το ενδιαφέρον της στο πρόσωπο του πρώην NBAer.

Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρει πως οι διαπραγματεύσεις είχαν τελεσφορήσει, με τον τουρκικό σύλλογο να καταθέτει μια ιδιαίτερα ελκυστική οικονομική πρόταση στον παίκτη.

Ωστόσο, η παρέμβαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν καθοριστική, καθώς ο Σέρβος τεχνικός ξεκαθάρισε πως δεν συναινεί στην παραχώρησή του, βάζοντας οριστικό «στόπ» στην ολοκλήρωση του deal.

Την περσινή σεζόν, ο Γκράντ πραγματοποίησε μια μεστή χρονιά, έχοντας κατά μέσο όρο 6.9 πόντους, 1.7 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά αγώνα σε 42 παιχνίδια EuroLeague.